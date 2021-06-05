Mariah Carey yeni albüm öncesi Jay-Z ile kavga etti

Mariah Carey’nin yeni albümünün yakında çıkması bekleniyor. Ancak iddialara göre Jay-Z’nin plak şirketiyle çalışan yıldız, büyük bir kavganın ardından şirketle bağlarını koparmaya hazırlanıyor. The Sun’da yer alan habere göre Mariah Carey ve Jay-Z geçtiğimiz haftalarda, ünlü şarkıcının kariyerine ilişkin bir toplantıda kavga etti. Bu kavganın ardından Carey, şirketle yollarını ayırmaya karar verdi. İkili arasında yaşanan hararetli tartışmada Carey, artık Jay-Z ile çalışmak istemediğini açıkça söyledi. Haberin dayandırıldığı kaynağa göre önümüzdeki haftalarda Carey şirketle olan bağlarını resmen koparacak. 51 yaşındaki şarkıcı şimdiden başka plak şirketleriyle görüşmeye başladı. RB ağırlıklı yeni albümünün son çalışmalarını yapan şarkıcı Roc Nation plak şirketiyle üç buçuk yıl önce anlaşma imzalamıştı. Roc Nation şirketi Jay-Z'nin son yıllarda Rihanna, Christina Aguilera, Megan Thee Stallion ve Kelly Rowland gibi diğer yüksek profilli müşterilerle milyarder olmasına yardımcı oldu.