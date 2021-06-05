Mariah Carey yeni albüm öncesi Jay-Z ile kavga etti

Mariah Carey’nin yeni albümünün yakında çıkması bekleniyor. Ancak iddialara göre Jay-Z’nin plak şirketiyle çalışan yıldız, büyük bir kavganın ardından şirketle bağlarını koparmaya hazırlanıyor.

05.06.2021 - 12:31

Mariah Carey yeni albüm öncesi Jay-Z ile kavga etti - 1
The Sun’da yer alan habere göre Mariah Carey ve Jay-Z geçtiğimiz haftalarda, ünlü şarkıcının kariyerine ilişkin bir toplantıda kavga etti.

Mariah Carey yeni albüm öncesi Jay-Z ile kavga etti - 2
Bu kavganın ardından Carey, şirketle yollarını ayırmaya karar verdi.


Mariah Carey yeni albüm öncesi Jay-Z ile kavga etti - 3
İkili arasında yaşanan hararetli tartışmada Carey, artık Jay-Z ile çalışmak istemediğini açıkça söyledi.
Mariah Carey yeni albüm öncesi Jay-Z ile kavga etti - 4
Haberin dayandırıldığı kaynağa göre önümüzdeki haftalarda Carey şirketle olan bağlarını resmen koparacak. 51 yaşındaki şarkıcı şimdiden başka plak şirketleriyle görüşmeye başladı.


Mariah Carey yeni albüm öncesi Jay-Z ile kavga etti - 5
R&B ağırlıklı yeni albümünün son çalışmalarını yapan şarkıcı Roc Nation plak şirketiyle üç buçuk yıl önce anlaşma imzalamıştı.


Mariah Carey yeni albüm öncesi Jay-Z ile kavga etti - 6
Roc Nation şirketi Jay-Z'nin son yıllarda Rihanna, Christina Aguilera, Megan Thee Stallion ve Kelly Rowland gibi diğer yüksek profilli müşterilerle milyarder olmasına yardımcı oldu.

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