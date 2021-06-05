Mariah Carey yeni albüm öncesi Jay-Z ile kavga etti

Haberin dayandırıldığı kaynağa göre önümüzdeki haftalarda Carey şirketle olan bağlarını resmen koparacak. 51 yaşındaki şarkıcı şimdiden başka plak şirketleriyle görüşmeye başladı.

Roc Nation şirketi Jay-Z'nin son yıllarda Rihanna, Christina Aguilera, Megan Thee Stallion ve Kelly Rowland gibi diğer yüksek profilli müşterilerle milyarder olmasına yardımcı oldu.