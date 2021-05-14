Billie Eilish sarı saçlarının ilham kaynadığını açıkladı

Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish sarı saçları için teknolojiden ilham aldığını itiraf etti. Yeşil-siyah saçlarıyla tanınan şarkıcı yeni imajını tamamlamasını altı hafta sürdüğünü söyledi.

14.05.2021 - 14:12

Billie Eilish sarı saçlarının ilham kaynadığını açıkladı - 1

Kısa bir süre önce Ellen DeGeneres’e katılan Billie Eilish, dipleri yeşil koyu siyah saçlarından nasıl platin sarısına geçmeye karar verdiğini anlattı.

Billie Eilish sarı saçlarının ilham kaynadığını açıkladı - 2

Elle'nin haberine göre; bir hayranının Photoshop ile saçlarının rengini değiştirdiğini söyleyen Eilish, “Uzun bir süredir sarı saçlara geçmek istiyordum. Sonra bir hayranımın yaptığı fotoğrafı gördüm, saçımı sarı yapmıştı ve ‘Bu harika, istiyorum,’ diye düşündüm” dedi.

Billie Eilish sarı saçlarının ilham kaynadığını açıkladı - 3

Koyu siyah saçlarını ve saç diplerindeki neon yeşilini sarıya boyamanın hiç kolay olmadığını anlatan Eilish, tüm sürecin neredeyse altı hafta sürdüğünü söyledi.

Billie Eilish sarı saçlarının ilham kaynadığını açıkladı - 4
“Çok fazlaydı” diyen Eilish, “Ocak ayında başladık, sanırım ilk gün 16 Ocak’tı. İki hafta hiç bir şey yapmadık, saçlarımın yatışmasını ve iyileşmesini bekledik. Sonra yine boyandı ve yine iki hafta bekledim. Sonra bir daha. Gerçekten çok uzun sürdü” diye ekledi.

Billie Eilish sarı saçlarının ilham kaynadığını açıkladı - 5
Ellen DeGeneres’in programına sağlıklı ve ışıltılı sarı saçları ile katılan Eilish, saçları ile ara sıra yaşadığı sıkıntıları da anlatmayı unutmadı:
“Şunu söylemeliyim, saçlarımı taradığımda dökülüyor. Ama bu yıllardır oluyor” diyen Eilish, sürekli saçlarını boyattığı için bu sıkıntıların normal olduğunu söyledi.
Billie Eilish sarı saçlarının ilham kaynadığını açıkladı - 6

Billie Eilish Vogue için Marilyn Monroe gibi poz verdi / Haber Detay- Tıkla Oku


DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER