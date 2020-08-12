Bizimkiler'in Babaanne Leyla'sı: Güzin Özipek

Özipek, bir yıl sonra "Yolculuk Var", "Tatlı Sert", "Zırdeliler", "Yaman Şey", "Platin Palas" ve "Katibin Karısı"nın da arasında bulunduğu operetlerde rol aldı.

Tiyatro hayatına Karaca Tiyatrosu'nda "Ednan Bey Duymasın" adlı oyunla başlayan sanatçının ilk sinema filmi ise 1952'de Muammer Karaca ile başrolde oynadığı "İstanbul Yıldızları" oldu.