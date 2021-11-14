Blake Lively: Kızlarımın beni çalışırken görmesi çok önemli

Haberler 14.11.2021 - 13:07
Eşi Ryan Reynolds'la birlikte James (6), Inez (5) ve Betty (2) adında kızları olan Blake Lively People'a verdiği röportajda; kızlarına annelik dışında bir kimliğe sahip olduğunu gösterebilmenin önemi hakkında samimiyetle konuştu.
Gossip Girl dizisi ile şöhrete kavuşan 34 yaşındaki oyuncu "Elimden geldiği kadar bir anne olarak yanlarında bulunmak ve varlığımı hissettirmek istiyorum ama aynı zamanda en iyi anne olmanın en iyi yolunun onlara bir hayatınız olabileceğini, bir tutkunuz olabileceğini ve yalnızca anne olmak dışında bir kimliğe sahip olabileceğinizi göstermek olduğunu düşünüyorum" dedi.
Hollywood yıldızı anne olmanın bütünüyle her şeyi kapsadığını ve bir yandan çalışma fırsatı bulamayan birçok anne bulunduğunu kabul ederken kızlarının kendi kimliğine sahip olmanın çok önemli olduğunu anlamasının gerekliliğinden bahsetti.
Lively, "Onlara kendilerini güçlü biçimde ifade edebileceklerini ve her şeyin mümkün olduğunu öğretmek de çok önemli” dedi.
Lively'ye göre kızlarına bu dersi öğretmek için annelerinin çalıştığını görmelerini sağlamak gerekiyor. Oyuncu, Reynolds'tan olan çocuklarını sık sık işe götürdüğünü açıkladı.
Hollywood yıldızı "Onları her yere götürüyorum. Bu çok uygunsuz ama bunu yapmama izin veren bir işte olduğum için çok şanslıyım. Demek istediğim, şu anda eteğimin altında saklanmıyor olmaları harika" diye konuştu.
Ryan Reynolds yakın zamanda ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için oyunculuğa ara vermeyi planladığını açıklamıştı. 45 yaşındaki oyuncu The Hollywood Reporter'a "Sadece ailem için biraz daha fazla alan ve onlarla geçirebileceğim bir zaman yaratmaya çalışıyorum. Bilirsiniz o zamanı gerçekten geri alamıyorsunuz" diye konuşmuştu.