Brad Pitt erkek giyim markası Brioni’nin reklam yüzü oldu

Hollywood'un ünlü aktörü Brad Pitt, İtalyan erkek giyim moda evi Brioni’nin 2020 İlkbahar kampanyasının reklam yüzü oldu.
56 yaşındaki Amerikalı yıldızın marka ile reklam çekimi işbirliği yaptığı, bu hafta duyuruldu.
Pitt ayrıca, kampanya yüzü olmasının yanı sıra 2020'nin ikinci yarısında bir süreliğine, sınırlı sayıda üretilecek bir takım elbise ve özel etiket içeren smokinin de dahil olduğu özel bir ürün serisi de çıkaracak.
Pitt yer aldığı reklamda, “Her zaman Brioni’nin şık ve zamansız tasarımlarına hayran olmuşumdur” ifadesini kullandı.
Rol aldığı Once Upon a Time in Hollywood filmiyle 77. Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilen Pitt, aynı rolle bu yıl 92’ncisi verilecek olan Oscar Ödülleri’ne de aday gösterildi.