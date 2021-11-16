Britney Spears, Paris Hilton ve Lindsay Lohan'ın hayatları aynı gün değişti: 12 Kasım 2021

Haberler 16.11.2021 - 11:16
Britney Spears (39), Paris Hilton (40) ve Lindsay Lohan (35), 2000'lerin başında ayrılmaz üçlü
olarak en çılgın partilerde boy gösteriyordu. Üçünün de hayatı farklı dramatik olaylar nedeniyle darmadağın oldu.
Spears, bunalım geçirince babasının vasiliği altında yaşamaya mecbur kaldı.
Hilton, popülaritesini en yakın arkadaşı Kim Kardashian'a kaptırdı. Aşkları hüsranla sonlandı.
Lohan ise madde kullanımı nedeniyle kariyerinde istikrarı yakalayamadı.
Ancak üç yıldızın da hayatı aynı gün, 12 Kasım 2021'de değişti. New York Post 3 ismin hayatındaki değişimi sayfalarına taşıdı.
Spears'ın babasının vesayetinden resmi olarak kurtuldu.
Paris Hilton Carter Reum ile evlendi. Çiftin düğünleri 3 gün sürdü.
Lindsay Lohan'ın ise oyunculuğa döneceği açıklandı.