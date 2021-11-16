Britney Spears, Paris Hilton ve Lindsay Lohan'ın hayatları aynı gün değişti: 12 Kasım 2021

Bir dönemin ayrılmaz üçlüsü Britney Spears, Paris Hilton ve Lindsay Lohan'ın tepe taklak olan özel hayatları ve kariyerleri aynı gün degişti. 12 Kasım 2021 eğlence dünyasının çok tartışılan üç ismi için dönüm noktası oldu.

Haberler 16.11.2021 - 11:16

Britney Spears, Paris Hilton ve Lindsay Lohan'ın hayatları aynı gün değişti: 12 Kasım 2021 - 1

Britney Spears (39), Paris Hilton (40) ve Lindsay Lohan (35), 2000'lerin başında ayrılmaz üçlü
olarak en çılgın partilerde boy gösteriyordu. Üçünün de hayatı farklı dramatik olaylar nedeniyle darmadağın oldu.

Britney Spears, Paris Hilton ve Lindsay Lohan'ın hayatları aynı gün değişti: 12 Kasım 2021 - 2

Spears, bunalım geçirince babasının vasiliği altında yaşamaya mecbur kaldı.

Britney Spears, Paris Hilton ve Lindsay Lohan'ın hayatları aynı gün değişti: 12 Kasım 2021 - 3

Hilton, popülaritesini en yakın arkadaşı Kim Kardashian'a kaptırdı. Aşkları hüsranla sonlandı.

Britney Spears, Paris Hilton ve Lindsay Lohan'ın hayatları aynı gün değişti: 12 Kasım 2021 - 4

Lohan ise madde kullanımı nedeniyle kariyerinde istikrarı yakalayamadı.

Britney Spears, Paris Hilton ve Lindsay Lohan'ın hayatları aynı gün değişti: 12 Kasım 2021 - 5

Ancak üç yıldızın da hayatı aynı gün, 12 Kasım 2021'de değişti. New York Post 3 ismin hayatındaki değişimi sayfalarına taşıdı.

Britney Spears, Paris Hilton ve Lindsay Lohan'ın hayatları aynı gün değişti: 12 Kasım 2021 - 6

Spears'ın babasının vesayetinden resmi olarak kurtuldu.

Britney Spears, Paris Hilton ve Lindsay Lohan'ın hayatları aynı gün değişti: 12 Kasım 2021 - 7

Paris Hilton Carter Reum ile evlendi. Çiftin düğünleri 3 gün sürdü. 

Britney Spears, Paris Hilton ve Lindsay Lohan'ın hayatları aynı gün değişti: 12 Kasım 2021 - 8

Lindsay Lohan'ın ise oyunculuğa döneceği açıklandı.

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