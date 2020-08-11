Cardi B: Türkiye'ye gidip müze gezmek istiyorum

11.08.2020 - 06:57
Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra Kösem Sultan izleyen ve yaptığı yorumlarla gündem olan dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Cardi B, eşi Offset ile birlikte Instagram’dan yaptığı canlı yayında Türkiye’ye gelmek istediğini açıkladı.
Ünlü rapçi kendisine eşlik etmek için Offset’i de ikna etmeye çalıştığını belirtti.
Cardi B yayın esnasında, “Türkiye’ye gitmek istiyorum. Sebebi ise Osmanlı İmparatorluğun’dan çok etkileniyorum. Ama birisi (eşi Offset’i kastederek) 16 saatlik uçuş yapmak istemiyor! Ben 16 saatlik uçuşa dayanabilirim ama bir yandan Offset’i de anlayabiliyorum. Ben oraya gidip müze gezeceğim” dedi.
"Türkiye, kendimizi kısıtlamamız gereken bir ülke değil" diyen Cardi B, “Osmanlı İmparatorluğu beni etkiliyor ve ne zaman olur bilmem. Bir şekilde gitmek istiyorum. Tarihi çok severim” şeklinde konuştu.
Son olarak Kösem ve Hürrem'i birbiriyle kıyaslayan Cardi B, Kösem'in birilerini öldürmek için fazla zaman kaybettiğini, Hürrem'in ise daha hızlı bir kadın olduğu belirterek, "Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı" dedi.