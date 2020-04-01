Corona'ya yakalanan Idris Elba: Kurtuldum

"SİZ DE KURTULABİLİRSİNİZ"

Karantina günlerini, “Tuhaf çünkü asla hareketsiz oturmuyorum, Sabrina da kesinlikle oturmuyor. Bence onun için daha zor, çünkü daralıyor” diye anlatan Elba, “İkimiz de iyiyiz, zihinsel olarak iyimser kalmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de iyisinizdir. Aklınızı başınızda tutun, endişelenmeyin ve panik yapmayın” dedi.

Elba, “Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum ve siz de kurtulabilirsiniz” ifadesini kullandı.