Corona virüse yakalanan Idris Elba: Birlik olma zamanı

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Idris Elba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Paylaşımında, kendisini iyi hissettiğini ve şu ana kadar hastalık belirtisi göstermediğini dile getiren Elba, kendini karantinaya aldığını ifade etti.

PRAGMATİK OLMA ÇAĞRISI

İnsanlara evde kalmaları ve pragmatik olmaları çağrısı yapan ünlü oyuncu, "Panik yapmayın" dedi.

"BİRBİRİMİZİ DÜŞÜNME ZAMANI"

47 yaşındaki oyuncu "İyi hissediyorum ancak virüse maruz kalma olasılığını öğrendiğimden bu yana kendimi izole ettim, karantinaya aldım. Şu ana dek hastalığın hiçbir belirtisi yok. Evde kalın. Ellerinizi yıkayın, insanlarla mesafenizi koruyun. Sanıyorum böylesi bir durum karşısında en iyi şey şeffaflık. Bölünmüş, bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Ama şimdi birlik olup birbirimizi düşünme zamanı. Nasıl olduğumu bildirmeye devam edeceğim, sakin ve pozitif kalın" dedi.