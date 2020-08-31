DJ Ben Böhmer Kapadokya'da sıcak hava balonunda performans sergiledi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak Kapadokya'ya gelen DJ Ben Böhmer, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının organizasyonunda, sıcak hava balonunda sergilediği performansını canlı yayınladı.
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31.08.2020 - 14:56
Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanında toplananlar, Ben Böhmer'e yoğun ilgi gösterdi. Böhmer, kurulan sistemle birlikte balonla havalanarak, gökyüzünde DJ performansı sergiledi.
Böhmer, Kapadokya semalarında 1 saat süren performansını sosyal medyadan da canlı yayınladı.
Böhmer, etkinliğin ardından gazetecilere, sıcak hava balonunda performans sergilemenin bugüne kadar yaptığı en çılgın proje olduğunu söyledi.
İlk defa balona bindiğini belirten Böhmer, "Hayatımda yaptığım en çılgınca aktivitelerden bir tanesiydi. Çok mutluyum. Çok emek sarf ettik. Bir yıldır bu uçuşu gerçekleştirmek istiyorduk. Sonunda yaptığımız için çok mutluyum. Kapadokya'yı da çok sevdim, çok ilginç bir yer. Beklediğimden çok daha güzel bir performans gerçekleşti. Canlı yayın da tam istediğimiz gibi oldu. Kapadokya'ya gelmeyi herkese tavsiye ediyorum. Yeni projeler için Kovid-19'un sona ermesini bekliyorum" diye konuştu.
Sıcak hava balonundaki performanstan fotoğraflar...
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