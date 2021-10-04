Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi'

"TROLLEMEK İÇİN FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Pop yıldızı, fotoğraflarda, bir magazin dergisinin son sayısını karıştırıyormuş gibi, pek çoklarına karmaşık gelen kitabın sayfalarını neşeyle çevirirken görülüyordu.

Grimes, çok ses getiren fotoğrafları hakkında sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

"Paparazziler beni takip etmeyi bırakmayınca strese girdim ama sonra bunun trollemek için bir fırsat olduğunu düşündüm" diyen Grimes, "Hala Elon ile birlikte yaşıyorum ve komünist değilim" ifadesini kullandı.

Kitapta bazı parlak fikirler olduğunu ama kendisinin daha ziyade ademimerkeziyetçi olduğunu söyleyen Grimes, "Politika hakkındaki görüşlerimi açıklamak zor, çünkü bana en çok ilham veren siyasi sistemler henüz uygulanmadı. Her neyse, paparazziler beni takip etmeye devam ederse, belki 'meme' (İnternette yayılmaya müsait olgu) için daha fazla yol düşünmeye çalışırım. Önerilere açığım!" mesajını paylaştı.