Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi'

ntv.com.tr 04.10.2021 - 07:04
Forbes dergisinin listesine göre dünyanın en zengin kişisi olan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’tan ayrılan şarkısı Grimes, önceki gün Los Angeles sokaklarında objektiflere yansımıştı.
200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanını Jeff Bezos’tan alan Musk ile yollarını ayırdığı, ancak aynı evde kalmaya devam ettiği öğrenilen Grimes, Komünist Manifesto’yu okurken görüntülenmişti.
Ayrılık haberinden sonra ilk kez kameralar karşısına çıkan 33 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, fotoğraflarda, kahverengi tonlardaki dikkat çekici kıyafeti içinde, "‘burjuva’ düzeninin ve üretim araçlarının özel mülkiyetinin kaldırılması" düşüncesini savunan Alman filozofun Komünist Manifestosu’na dalmış gibi görünüyordu.
"TROLLEMEK İÇİN FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"
Pop yıldızı, fotoğraflarda, bir magazin dergisinin son sayısını karıştırıyormuş gibi, pek çoklarına karmaşık gelen kitabın sayfalarını neşeyle çevirirken görülüyordu.
Grimes, çok ses getiren fotoğrafları hakkında sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
"Paparazziler beni takip etmeyi bırakmayınca strese girdim ama sonra bunun trollemek için bir fırsat olduğunu düşündüm" diyen Grimes, "Hala Elon ile birlikte yaşıyorum ve komünist değilim" ifadesini kullandı.
Kitapta bazı parlak fikirler olduğunu ama kendisinin daha ziyade ademimerkeziyetçi olduğunu söyleyen Grimes, "Politika hakkındaki görüşlerimi açıklamak zor, çünkü bana en çok ilham veren siyasi sistemler henüz uygulanmadı. Her neyse, paparazziler beni takip etmeye devam ederse, belki 'meme' (İnternette yayılmaya müsait olgu) için daha fazla yol düşünmeye çalışırım. Önerilere açığım!" mesajını paylaştı.
Fotoğraflar, Forbes dergisi tarafından ‘dünyanın en zengin kişileri’ listesinin güncellenerek, Elon Musk’ın zirveye çıkmasının ardından gelmişti.
Grimes de haziran ayında, yapay zekanın “komünizme giden en hızlı yol” olduğunu söylediğinde TikTok’taki takipçilerini şaşırtmıştı.
İlişkileri Mayıs 2018’de başlayan Grimes ve Elon Musk ikilisi, geçen yıl dünyaya gelen oğullarına X Æ A-Xii adını vermiş, isim, zorluğu nedeniyle eleştirilmişti.
Daha önce üç kez evlenen Elon Musk'ın önceki ilişkilerinden 6 çocuğu daha var.