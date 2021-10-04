Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi'

Forbes dergisinin güncellediği listeye göre dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk'tan kısa süre önce ayrılan şarkıcı Grimes, kendini Karl Marx okumaya verdiğini gösteren fotoğrafların amacını açıkladı.

ntv.com.tr 04.10.2021 - 07:04

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi' - 1

Forbes dergisinin listesine göre dünyanın en zengin kişisi olan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’tan ayrılan şarkısı Grimes, önceki gün Los Angeles sokaklarında objektiflere yansımıştı.

200 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi unvanını Jeff Bezos’tan alan Musk ile yollarını ayırdığı, ancak aynı evde kalmaya devam ettiği öğrenilen Grimes, Komünist Manifesto’yu okurken görüntülenmişti.

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi' - 2

Ayrılık haberinden sonra ilk kez kameralar karşısına çıkan 33 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, fotoğraflarda, kahverengi tonlardaki dikkat çekici kıyafeti içinde, "‘burjuva’ düzeninin ve üretim araçlarının özel mülkiyetinin kaldırılması" düşüncesini savunan Alman filozofun Komünist Manifestosu’na dalmış gibi görünüyordu.

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi' - 3

"TROLLEMEK İÇİN FIRSAT OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Pop yıldızı, fotoğraflarda, bir magazin dergisinin son sayısını karıştırıyormuş gibi, pek çoklarına karmaşık gelen kitabın sayfalarını neşeyle çevirirken görülüyordu.

Grimes, çok ses getiren fotoğrafları hakkında sosyal medya hesabında açıklama yaptı. 

"Paparazziler beni takip etmeyi bırakmayınca strese girdim ama sonra bunun trollemek için bir fırsat olduğunu düşündüm" diyen Grimes, "Hala Elon ile birlikte yaşıyorum ve komünist değilim" ifadesini kullandı.

Kitapta bazı parlak fikirler olduğunu ama kendisinin daha ziyade ademimerkeziyetçi olduğunu söyleyen Grimes, "Politika hakkındaki görüşlerimi açıklamak zor, çünkü bana en çok ilham veren siyasi sistemler henüz uygulanmadı. Her neyse, paparazziler beni takip etmeye devam ederse, belki 'meme' (İnternette yayılmaya müsait olgu) için daha fazla yol düşünmeye çalışırım. Önerilere açığım!" mesajını paylaştı. 

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi' - 4

Fotoğraflar, Forbes dergisi tarafından ‘dünyanın en zengin kişileri’ listesinin güncellenerek, Elon Musk’ın zirveye çıkmasının ardından gelmişti.

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi' - 5
Amerikan medyası, Grimes’in, kendini ‘sosyalist’ olarak tanımlayan eski sevgilisine bu kitap aracılığıyla cevap verdiği yorumunu yapmıştı.
Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi' - 6

Grimes de haziran ayında, yapay zekanın “komünizme giden en hızlı yol” olduğunu söylediğinde TikTok’taki takipçilerini şaşırtmıştı.

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi' - 7
Grimes kısa süre önce Musk ile üç yıllık birlikteliklerini bitirdiklerini söylerken, Musk, Page Six’e verdiği demeçte, aralarının çok iyi olduğunu ve “yarı yarıya” ayrıldıklarını söylemişti.
Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi' - 8
Teknoloji milyarderi, Grimes'ın halen kendisine ait California'daki evde yaşadığını ve 1 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etmişti.
Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi' - 9

İlişkileri Mayıs 2018’de başlayan Grimes ve Elon Musk ikilisi, geçen yıl dünyaya gelen oğullarına X Æ A-Xii adını vermiş, isim, zorluğu nedeniyle eleştirilmişti.

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'tan ayrılan Grimes, Karl Marx'la 'trolledi' - 10

Daha önce üç kez evlenen Elon Musk'ın önceki ilişkilerinden 6 çocuğu daha var.

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