Elon Musk'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

Haberler 21.02.2022 - 09:25
SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 17 Şubat'ta özel jetinden gizemli bir kadınla inerken görüntülendi.
Independent'in haberine göre ikili, değeri 60 ila 70 milyon dolar olduğu tahmin edilen özel jetten ayrı ayrı inerken objektiflere yakalandı.
Musk'a yakın bir kişi, söz konusu kadının Avustralyalı oyuncu Natasha Bassett olduğunu ve çiftin birlikte seyahat ettikten sonra Los Angeles'a iniş yaptığını söyledi.
Haberi duyuran kaynak, "Birkaç aydır çıkıyorlar ve şu anda tek eşli ilişki yaşıyorlar" dedi.
Avustralyalı oyuncu ve yönetmen Natasha Bassett (27), Baz Luhrmann'ın yönetmen koltuğunda oturduğu biyografik film Elvis'te aldığı rolle gündeme gelmişti.
Bu yıl vizyona girmesi beklenen filmde Bassett, Presley'nin sevgilisi Dixie Locke'u canlandıracak.
50 yaşındaki teknoloji girişimcisi Musk, 5 ay önce 33 yaşındaki Kanadalı sevgilisi Grimes'tan ayrıldığını duyurmuştu.
Musk, Eylül 2021'de, "Kısmen ayrıyız ama hala birbirimizi seviyoruz, sık sık görüşüyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz" demişti.
Tesla'nın CEO'su farklı şehirlerde çalışmak zorunda oldukları için ayrıldıklarını söylemişti.
Musk ve Grimes, Mayıs 2020'de bebek sahibi olmuş ve çocuklarının adını X AE A-Xii koyarak büyük bir tartışma yaratmıştı.