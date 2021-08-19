En iyi western filmleri (En çok izlenen kovboy filmleri)

HİGH NOON

Amerikan kasabalarının efsanevi şeriflerinin epik hikayelerinin anlatığı western filmlerinden biri olan yapıt, korkusuz şerif Will Kane'in ölüme karşı meydan okumasını konu alır.

Mesleğini bırakıp daha sakin ve güvenli bir hayatı seçen şerif Kane, yeni evlendiği karısı Amy ile başka bir kasabaya taşınacaktır. Ancak tam da bugün yıllar önce yakaladığı azılı suçlu Frank Miller hapisten çıkmıştır.

Frank Miller, artık intikam peşindedir, kasabaya doğru yola çıkmıştır. Tüm ısrarlara rağmen Miller'a karşı savaşmaya karar veren şerif, kasaba halkından ve karısından destek göremeyecektir. Korkusuz adam buna rağmen Miller ve çetesine karşı korkusuzca direnecektir.

Western sinemasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen film Fred Zinnemann tarafından yönetilmiş, başrollerinde ise Grace Kelly ve bu filmdeki rolüyle Oscar kazanan Gary Cooper yer almıştır.