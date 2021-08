En iyi western filmleri (En çok izlenen kovboy filmleri)

UNFORGİVEN

Affedilmeyen'de Little Bill Dagett, sadistik eğilimleri olan, tavizsiz ve diktatör bir şeriftir. Egemen olduğu küçük bir kasabayı yaşanmaz bir hale getirmektedir. Bir gün adaleti uygulamayı bütünüyle reddettiğinde, eski bir silahlı soyguncu olan Will Munny, artık sessiz kalamayacağını ortaya koyacaktır. İntikam Will, Will’in eski partneri ve genç bir adamın ellerinden gelecektir.



Clint Eastwood’un Western türünün hala yaşadığını ispatlarcasına çektiği Affedilmeyen, 90’lı yılların en önemli filmlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ustanın yönetmenlik kariyerine damgasını vuran film, Eastwood’a bir de yönetmenlik Oscar’ı getirmiştir.