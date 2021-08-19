En iyi western filmleri (En çok izlenen kovboy filmleri)

19.08.2021 - 11:26 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 09:48
Bir menzil arabasında yolculuğa çıkan bir grup insan, Geronimo'nun bölgede savaş yolculuğuna çıktığı haberiyle zor anlar yaşayacaktır. Sarhoş bir doktor, iki kadın, banka müdürü ve ünlü Ringo Kid'in de aralarında bulunduğu yolcular, oldukça gerilimli bir atmosfere bürünen bu yolculuk esnasında kısıtlı bir alanda kısıtlı imkanlarla hayatta kalmaya çalışacaktır.
Amerikan kasabalarının efsanevi şeriflerinin epik hikayelerinin anlatığı western filmlerinden biri olan yapıt, korkusuz şerif Will Kane'in ölüme karşı meydan okumasını konu alır.
Mesleğini bırakıp daha sakin ve güvenli bir hayatı seçen şerif Kane, yeni evlendiği karısı Amy ile başka bir kasabaya taşınacaktır. Ancak tam da bugün yıllar önce yakaladığı azılı suçlu Frank Miller hapisten çıkmıştır.
Frank Miller, artık intikam peşindedir, kasabaya doğru yola çıkmıştır. Tüm ısrarlara rağmen Miller'a karşı savaşmaya karar veren şerif, kasaba halkından ve karısından destek göremeyecektir. Korkusuz adam buna rağmen Miller ve çetesine karşı korkusuzca direnecektir.
Western sinemasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen film Fred Zinnemann tarafından yönetilmiş, başrollerinde ise Grace Kelly ve bu filmdeki rolüyle Oscar kazanan Gary Cooper yer almıştır.
Senaryosunu Frank S. Nugent’ın Alan Le May’in 1954 yılında yazdığı aynı adlı romanından uyarlayıp yazdığı filmin yönetmeni John Ford’dur.
Filmde ırkçı bir savaş gazisinin kızılderililerin kaçırdığı yeğenini aramak için yollara düşmesi, yıllar süren bu arayış sırasında onu harekete geçiren amacın gittikçe daha tartışmalı bir hale gelişi konu ediliyor.
Film çevrildiği yıl ses getirmediyse de, yıllar geçtikçe prestij kazanarak klasikleşmiştir. Kimilerine göre ise John Ford’un başyapıtıdır.
'The Searchers', Amerika’da 'kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli' filmler arasına seçilmiş ve Kongre Kütüphanesi’nin 'Ulusal Film Arşivi'nde korunmasına karar verilmiştir.
Shinbone kasabasının eski senatörü Ranse Stoddard uzun zamandır uğramadığı bu kasabayı eski arkadaşı Tom Duniphon'un cenazesi sebebiyle geri döner. Karısıyla birlikte trenden inmekte olan senatörün çevresini halk ve gazeticiler sarmıştır. Gazetecilerden biri tarafından "Liberty Valance'ı öldüren adam ismini nasıl aldınız?" sorusuyla geçmişe dönen adam, anılarını hatırlamaya başlar.
Bu esnada bir flashback'le geçmişe dönen izleyici, Ranse'ın Shinbone kasabasına ilk geldiği günden son güne kadar neleri değiştirdiğine ve azılı suçlu Liberty Valance'ı nasıl durdurduğuna tanık olur.
Western türünün en önemli yapıtlarından biri olan film türün en değerli isimlerinden John Ford tarafından yönetilmiş, başrollerinde de James Stewart ve John Wayne yer almıştır.
İtalyan yönetmen Sergio Leone'nin 1968 yılında yönettiği film, Türkiye'de 27 Kasım 1972 tarihinde sinemalarda "Batıda Kan Var" adıyla gösterime girdi.
Filmde Charles Bronson güçlü düşman "Harmonica"'yı, Jason Robards haydut Cheyenne'yi ve Claudia Cardinale geçmişte bir fahişe olan şimdi ise yeni dul kalmış bir çiftlik hanımı olan Jilly'yi oynar.
Senaryo Leone ve Sergio Donati tarafından yazılmıştır. Hikâye Leone, Bernardo Bertolucci ve Dario Argento tarafından tasarlanmıştır.
The Wild Bunch , Sam Peckinpah'ın yönettiğive William Holden , Ernest Borgnine , Robert Ryan , Edmond O'Brien , Ben Johnson ve Warren Oates'in oynadığı1969 Amerikan Revizyonist Batı filmidir.
Filmin konusu, Meksika-Amerika Birleşik Devletleri sınırında , 1913'ün değişen modern dünyasına uyum sağlamaya çalışan bir kanun kaçağı çetesiyle ilgilidir.
Esaslı bir çete lideri olan Pike Bishop emekli olmadan önce son bir büyük vurgun yapmanın peşindedir. İçerisinde yüklü miktarda değerli şey bulunan bir ofisi soymaya karar veren adam her biri farklı suçlarda aktif rol almış bir grup çete üyesini de bu göreve dahil eder. Planlama aşaması bittiğinde göreve hazır hale gelen çete için işler beklendiği gibi gitmeyecek, soygun kanlı bir mücadeleye dönüşecektir.
Teknik açıdan dönemin sinemasına yenilikler getiren ve güçlü senaryosuyla dikkat çeken film, usta yönetmen Sam Peckinpah imzalı.
True Grit, 2010 yapımı başrollerini oscar ödüllü Jeff Bridges ve Matt Damon ın paylaştığı Amerikan filmidir.
Mattie, babasını öldürdüğü söylenen Chaney’i aramak üzere Fort Smith’e gelir. Birleşik Devletler’in en acımasız askeri olarak tanınan sorumsuz ve sarhoş Rooster Cogburn’ü Chaney’i yakalaması için ikna eder. Ama Chaney, katili yakalayıp Texas’a götürdüğünde büyük bir ödül almayı amaç edinen Texas polisi LaBoeuf’ün hedefi hâline gelmiştir.
Bir araya gelen üçlü, bir anda kötülük, cesaret, hayal kırıklığı, azim ve saf aşk gibi duygulara kapılırlar.
Sonsuz Ölüm, 1969 ABD yapımı western macera filmidir. Özgün adı Butch Cassidy and the Sundance Kid olan film Aralık 1971'de Türkiye'de sinemalarda gösterime girmiştir.
Senaryosunu William Goldman'ın yazdığı filmi George Roy Hill yönetmiş, önemli rollerinde Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross ve Strother Martin oynamışlardır. Yapımcılığını John Foreman'ın üstlendiği filmin müzikleri Burt Bacharach 'a aittir.
Tarihte gerçekten yaşamış olan banka ve tren soyguncusu Butch Cassidy (Paul Newman) ve ortağı The Sundance Kid'in (Robert Redford) 20. yüzyıl'ın hemen başında vahşi batıda ve Bolivya topraklarında geçen maceraları anlatılmaktadır. Film tarihi gerçeklere fazla bağlı kalmamış, uzak batının bu efsanevi suç ikonlarını günümüz seyircisine sevimli ve sempatik göstermiştir.
Film, 4 Oscar ödülünün yanı sıra BAFTA ve Altın Küre dahil çeşitli yarışmalarda 17 ödül daha kazanmıştır.
Özgün adı Little Big Man olan Küçük Dev Adam, 1970 ABD yapımı western komedi filmdir.
Filmi Arthur Penn yönetmiş, başlıca rollerini ise Dustin Hoffman, Faye Dunaway, (Şef) Chief Dan George, Martin Balsam, Richard Mulligan ve Jeff Corey gibi isimler oynamıştır.
Vahşi Batı efsanesine farklı ve komik bir gözle bakan bu filmde, 121 yaşındaki Jack Crabb (Dustin Hoffman)'in, bir tarihçinin kendisinden anılarını anlatmasını istemesi üzerine, beyaz bir çocuk olarak kızılderililer tarafından kaçırılmasından ve büyütülmesinden başlayarak, bir silahşor oluşunu ve ünlü silahşorWild Bill Hickok'la karşılaşmasını, defalarca kızılderililer tarafından yakalanışını, kızılderili bir kadınla evliliğini, sonra karısının General Custer tarafından öldürülmesini ve nihayet Custer için Little Bighorn savaşında izcilik yapmasının uzun, abartılı ve komik öyküsünü geriye dönüşlerle anlatır.
Filmin tanıtım sloganı şuydu: "Küçük Dev Adam ya tarihin en gözden kaçmış kahramanıydı, ya da muazzam bir yalancıydı!"
McCabe & Mrs. Miller , Robert Altman tarafından yönetilenve Warren Beatty ve Julie Christie'nin başrol oynadığı1971 Amerikan revizyonist Batı filmidir.
20. yüzyılın başlarında kumarbaz John McCabe, Prebysterian Churc adlı ilginç bir kasabaya gelir. Kasabanın barında birkaç adamı da toplayıp poker oynamaya çalışır. Birkaç gün sonra McCobe bir kadın tüccarından üç hayat kadınını alarak kendi genelevini kurmaya niyetlenir. Profesyonel bir hayat kadını olan karizmatik Constance Miller kasabaya gelir. McCabe'e işinde yardımcı olacağını söyler ve organizasyonu kendine bırakmasını ve parasal işlerle McCabe'in halletmesini önerir. Madencilik şirketi durumun farkına varır ve McCabe ile görüşmek ister. Ancak McCabe'in yaptığı bir hata işleri karıştırır.
DANCES WİTH WOLVES
Dances with Wolves (Kurtlarla Dans), En iyi Film dahil 7 Akademi Ödülü kazanmış 1990 yapımı filmdir. Kevin Costner bu filmde hem yönetmen olarak hem de oyuncu olarak görev almıştır.
John Dunbar Amerikan İç Savaşı'nın hakkı verilmiş kahramanlarından biridir. 1865 yılında batının unutulmuş ve terk edimiş bir karakoluna atanır. Bu görev onun için oldukça heyecan vericidir. Görevi ise buraya getirilecek olan askerleri beklemektir. Dunbar, burada geçirdiği günlerin keyfini sürerken yeni tanıştığı Lakota Siularıyla yakınlaşmaya başlar.
Gün geçtikçe sadece barışı düşünen bu Kızıderilileri daha da yakından tanıyarak onlarla arkadaş olur. Bir süre sonra artık onlardan biri olduğunu kabullenmeye başlayacaktır.
Kevin Costner, ilk yönetmenlik denemesinde az görülen bir başarıya imza atarak 12 dalda aday olduğu Oscar ödüllerini, en önemlileri de dahil olmak üzere kazanmıştı.
Affedilmeyen'de Little Bill Dagett, sadistik eğilimleri olan, tavizsiz ve diktatör bir şeriftir. Egemen olduğu küçük bir kasabayı yaşanmaz bir hale getirmektedir. Bir gün adaleti uygulamayı bütünüyle reddettiğinde, eski bir silahlı soyguncu olan Will Munny, artık sessiz kalamayacağını ortaya koyacaktır. İntikam Will, Will’in eski partneri ve genç bir adamın ellerinden gelecektir.
Clint Eastwood’un Western türünün hala yaşadığını ispatlarcasına çektiği Affedilmeyen, 90’lı yılların en önemli filmlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ustanın yönetmenlik kariyerine damgasını vuran film, Eastwood’a bir de yönetmenlik Oscar’ı getirmiştir.