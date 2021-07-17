Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı

Salgın nedeniyle dokuz aydır kapalı olan Eyfel Kulesi, ziyaretçilere yeniden açıldı. İşte ayrıntılar ve ilk gün yaşanan yoğunluktan fotoğraflar... (Fotoğraflar: AFP)

17.07.2021 - 09:56

Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 1
Eyfel Kulesi, salgın önlemleri kapsamında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en uzun kapalı kalma süresinin ardından yeniden açıldı.



Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 2
Tarihi alan kapasitesinin yarısı kadar bugün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ziyaretçilerin Eyfel'e girebilmek için aşılarını olması ve negatif test göstermeleri gerekiyor.





Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 3
Ziyaretçilerin turizm döneminden dolayı ülke dışından olması beklenirken özellikle İtalyan ve İspanyol turistlerin normalden daha büyük bir yüzdeyi oluşturmasını da bekliyor.


Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 4
İşte ilk günden yansıyan diğer kareler...
Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 5
Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 6
Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 7
Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 8
Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 9
Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 10
Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 11
Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 12
Eyfel Kulesi dokuz ay sonra kapılarını açtı - 13

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