Futbol takımı almaya çalışan Mesut Özil, Eva Longoria ve Kate Upton'la ortak olacak

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ’in de içinde bulunduğu bir yatırımcı grup, Meksika Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Necaxa’nın yarısını almak üzere anlaşmaya vardı.

Hürriyet'ten Ertuğrul Güneş'in haberine göre, emlak yatırımcıları Al Tylis ve Sam Porter’ın önderlik ettiği grupta Özil’in yanı sıra ünlü oyuncu, top model’la beyzbolcu kocası Justin Verlander da bulunuyor.

Kulübün sahibi Tinajero Ailesi’nin olayı doğruladığı ancak Meksika Futbol Ligi Yönetimi’nin henüz satışı onaylamadığı belirtildi. Onay gelmesi durumunda Meksika Ligi’nde ilk kez bu denli büyük bir ABD yatırımı gerçekleşmiş olacak.

Satış rakamı hakkında bir rakam telaffuz edilmese de Sportico’nun haberine göre verilen teklif dokuz haneli.1923 yılında kurulan, ‘Elektrikçiler’ lakaplı Necaxa şu anda 18 takımlı Meksika Ligi’nde son sırada bulunuyor. Kulübün tarihinde 3 lig, 8 Meksika Kupası, 2 Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi, 1 Kuzey Amerika Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Liga MX, 128 milyon nüfuslu Meksika’nın en popüler spor organizasyonu olduğu gibi ülkenin kuzey komşusu ABD’ye nüfusları yaklaşık 40 milyonu bulan Meksikalı ‘gurbetçiler’ tarafından da ilgiyle takip edilmekte.