Futbol takımı almaya çalışan Mesut Özil, Eva Longoria ve Kate Upton'la ortak olacak

13.04.2021 - 08:16
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil’in de içinde bulunduğu bir yatırımcı grup, Meksika Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Necaxa’nın yarısını almak üzere anlaşmaya vardı.
DOKUZ HANELi RAKAM
Satış rakamı hakkında bir rakam telaffuz edilmese de Sportico’nun haberine göre verilen teklif dokuz haneli.1923 yılında kurulan, ‘Elektrikçiler’ lakaplı Necaxa şu anda 18 takımlı Meksika Ligi’nde son sırada bulunuyor. Kulübün tarihinde 3 lig, 8 Meksika Kupası, 2 Kuzey Amerika Şampiyonlar Ligi, 1 Kuzey Amerika Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu bulunuyor.