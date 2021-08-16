Game of Thrones'un yıldızları Jason Momoa ve Emilia Clarke yeniden bir arada

LISA BONET İLE EVLİ

Jason Momoa, 80’li yıllarda televizyonun önde gelen yıldızlarından biri olan ve Cosby Ailesi dizisinde yer alan Lisa Bonet ile evli. Momoa 8 yaşındayken TV’de görüp aşık olduğu ve kendisinden 12 yaş büyük olan Lisa Bonet ile 2005’te tanıştı.

Lenny Kravitz’in eski eşi olan ve şarkıcı Zoe Kravitz’in annesi Lisa Bonet ile Jason Momoa 2005’te başlayan ilişkilerini 2017’de evlilikle taçlandırdı. İkilinin şimdi 14 yaşında Lola Iolani adında bir kızı ve 12 yaşında Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha adında bir oğlu bulunuyor.