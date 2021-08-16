Game of Thrones'un yıldızları Jason Momoa ve Emilia Clarke yeniden bir arada

16.08.2021 - 12:10
Game of Thrones’un iki yıldızı, Jason Momoa (42) ve Emilia Clarke (34) yıllar sonra yeniden bir araya geldi.
Dizide Khaleesi ve Khal Drogo adlarında bir çifti canlandıran ikili, birlikte çektirdikleri eğlenceli fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
"EŞİN KISKANACAK" DEDİLER
Neşeli fotoğraflara ikilinin hayranlarından beğeni yorumları yağsa da bazıları Momoa’nın eşinin, bu samimiyeti kıskanacağını söyledi.
LISA BONET İLE EVLİ
Jason Momoa, 80’li yıllarda televizyonun önde gelen yıldızlarından biri olan ve Cosby Ailesi dizisinde yer alan Lisa Bonet ile evli. Momoa 8 yaşındayken TV’de görüp aşık olduğu ve kendisinden 12 yaş büyük olan Lisa Bonet ile 2005’te tanıştı.
Lenny Kravitz’in eski eşi olan ve şarkıcı Zoe Kravitz’in annesi Lisa Bonet ile Jason Momoa 2005’te başlayan ilişkilerini 2017’de evlilikle taçlandırdı. İkilinin şimdi 14 yaşında Lola Iolani adında bir kızı ve 12 yaşında Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha adında bir oğlu bulunuyor.
SEYİRCİ BU ÇİFTİ ÇOK SEVDİ
Öte yandan Emilia Clarke’ın Game of Thrones’ta canlandırdığı Khaleesi (Daenerys Targaryen) karakteri, Demir Taht'a 300 yıl boyunca hükmeden Targaryen Hanesi’nin, doğrulanan en son üyelerinden biriydi. Ağabeyinin ölümünden sonra Targaryen Hanesi'nin varisi oldu ve Demir Taht'ı doğuştan gelen hakkı olarak görüp kendi başına geri almayı planladı.
Jason Mamoa’nın canlandırdığı ikonik karakter Khal Drogo, Game of Thrones evreninde Essos ovalarında dolaşan Dothraki diye bilinen göçebe kabilelerinin lideriydi. Khal Drogo, Emilia Clarke’ın canlandırdığı Daenerys Targaryen’la evlenerek onun Khaleesi unvanını almasını sağladı.
BİR SEZON OYNADI AMA UNUTULMADI
Khal Drogo karakteri her ne kadar bir sezon sonra ölse de izleyiciler üzerinde önemli bir etki bıraktı. Emilia Clarke’ın canlandırdığı Daenerys Targaryen ise sekizinci final sezonuna kadar dizinin baş karakterlerinden biri olarak kaldı.