Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda

Geçmişin en ünlü modelleriyle bugünün popüler modelleri aynı podyumda. 90’lı yılların gözde isimleri Kate Moss ve Naomi Campbell, Gigi Hadid’le birlikte Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesinde boy gösterdi.

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ntv.com.tr 27.09.2021 - 12:24

90'lı yılların yıldız isimleri Campbell ve Moss ile günümüzün en popüler modellerinden Gigi Hadid'i aynı podyumda buluşturan etkinlik, tasarımcı Donatella Versace'nin Fendi ile işbirliği sonucu ortaya çıkardığı koleksiyonunu tanıtan özel defileydi.

47 yaşındaki İngiliz model Moss ve 51 yaşındaki İngiliz model Campbell, 26 yaşındaki Amerikalı model Hadid ile podyumun en dikkat çeken isimleri oldu.

Naomi Campbell ve Gigi Hadid defilenin en parlak renkli kıyafetlerini üzerlerinde taşıdı.

Tasarımcılar Kim Jones ve Donatella Versace de defile sonunda sahneye çıkarak seyircileri selamladı.

Emily Ratajkowski ve Stella Maxwell gibi başka yıldız isimlerin de boy gösterdiği özel Versace-Fendi defilesinden yansıyanlar... İştevegibi başka yıldız isimlerin de boy gösterdiği özel Versace-Fendi defilesinden yansıyanlar...

Emily Ratajkowski

Stella Maxwell

Kristen McMenamy

Shalom Harlow

Lila Grace Moss Hack

Imaan Hammam

Shalom Harlow

Paloma Elsesser

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