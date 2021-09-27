Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda

Geçmişin en ünlü modelleriyle bugünün popüler modelleri aynı podyumda. 90’lı yılların gözde isimleri Kate Moss ve Naomi Campbell, Gigi Hadid’le birlikte Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen Versace defilesinde boy gösterdi.

ntv.com.tr 27.09.2021 - 12:24 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 12:27

Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 1
Naomi CampbellKate Moss ve Gigi Hadid, Milano moda Haftası'nda bir araya geldi.
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 2
90'lı yılların yıldız isimleri Campbell ve Moss ile günümüzün en popüler modellerinden Gigi Hadid'i aynı podyumda buluşturan etkinlik, tasarımcı Donatella Versace'nin Fendi ile işbirliği sonucu ortaya çıkardığı koleksiyonunu tanıtan özel defileydi.
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 3
47 yaşındaki İngiliz model Moss ve 51 yaşındaki İngiliz model Campbell, 26 yaşındaki Amerikalı model Hadid ile podyumun en dikkat çeken isimleri oldu.
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 4
Naomi Campbell ve Gigi Hadid defilenin en parlak renkli kıyafetlerini üzerlerinde taşıdı.
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 5
Tasarımcılar Kim Jones ve Donatella Versace de defile sonunda sahneye çıkarak seyircileri selamladı.
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 6
İşte Emily Ratajkowski ve Stella Maxwell gibi başka yıldız isimlerin de boy gösterdiği özel Versace-Fendi defilesinden yansıyanlar...
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 7
Emily Ratajkowski
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 8
Stella Maxwell
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 9
Kristen McMenamy
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 10
Shalom Harlow
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 11
Lila Grace Moss Hack
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 12
Imaan Hammam
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 13
Shalom Harlow
Gigi Hadid, Kate Moss ve Naomi Campbell Milano Moda Haftası'nda - 14
Paloma Elsesser

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