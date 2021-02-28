Haftalık burç yorumları (1 Mart - 7 Mart 2021)

Bu hafta gökyüzü “aşık ol ve çalış!” diyor.

Bu hafta Mars’ın burç değiştirirken huysuzluğunu ve Satürn-Uranüs arasındaki çekişmeyi bir kenara koyarsak olumlu bir hafta yaşayacağız diyebiliriz. Sürünen işleri toplamak için ideal. Pırıltılı bir hafta geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

1 Mart- 7 Mart haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Haftaya iletişimci Merkür’ün, öğretmen Satürn ile olumlu açısıyla başlıyoruz. İş ile dolu dolu ve hatta angaryaları halledeceğimiz zamanları söylemekte ve ardından ay düğümleriyle de hoş bir selamlaması olacak. Bir bakıma şubat ayında Merkür geri geri gidip iki ayağı bir pabuca soktuktan sonra özür diler gibi bir tutumda. O nedenle hafta başı İletişim için gayet iyi. Eğitim ve ticarette de tatmin edici gelişmeler olabilir.

Hafta ortası ise güzelliklerin kraliçesi Venüs, vurdumu çarpan Uranüs ile güzel açı yapacak. Sürpriz, hoş duygusal gelişmeler ve ani para akışı neden olmasın? Ve fakat Mars artık rahat edemediği Boğa burcundan İkizler burcuna geçerken bitiş derecesinde (anaretik) biraz huysuzluk yapabilir. Maddi, manevi kazalara dikkat edersek iyi olur.

Hafta sonuna doğru ise Merkür bu sefer şans gezegeni tombik Jüpiter ile yanyana olacak. Konuşurken abartıya kaçmamaya gayret etmek lazım. Bol keseden atmanın kesinlikle zamanı değil. Ayrıca hafta sonu Ay, yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid Şiron’a ve Güneş’e zorlayan bir açı yapacağı için irademiz ve duygularımız çelişirken gökyüzü diğer yandan bu tip gelişmelerle yeniaya bizi hazırlayacak gibi görünüyor.

Açıkçası bu hafta öyle karalar bağlayacağımız bir hafta değil diyebiliriz. Ama yine de Mars’ın ve Satürn-Uranüs ‘ün haylazlıklarına dikkat etmekte fayda var. Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.