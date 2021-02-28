Haftalık burç yorumları (1 Mart - 7 Mart 2021)

28.02.2021 - 09:22 | Son Güncelleme : 28.02.2021 - 10:32
Bu hafta gökyüzü “aşık ol ve çalış!” diyor.
Bu hafta Mars’ın burç değiştirirken huysuzluğunu ve Satürn-Uranüs arasındaki çekişmeyi bir kenara koyarsak olumlu bir hafta yaşayacağız diyebiliriz. Sürünen işleri toplamak için ideal. Pırıltılı bir hafta geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
1 Mart- 7 Mart haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Oğlak burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Haftaya iletişimci Merkür’ün, öğretmen Satürn ile olumlu açısıyla başlıyoruz. İş ile dolu dolu ve hatta angaryaları halledeceğimiz zamanları söylemekte ve ardından ay düğümleriyle de hoş bir selamlaması olacak. Bir bakıma şubat ayında Merkür geri geri gidip iki ayağı bir pabuca soktuktan sonra özür diler gibi bir tutumda. O nedenle hafta başı İletişim için gayet iyi. Eğitim ve ticarette de tatmin edici gelişmeler olabilir.
Hafta ortası ise güzelliklerin kraliçesi Venüs, vurdumu çarpan Uranüs ile güzel açı yapacak. Sürpriz, hoş duygusal gelişmeler ve ani para akışı neden olmasın? Ve fakat Mars artık rahat edemediği Boğa burcundan İkizler burcuna geçerken bitiş derecesinde (anaretik) biraz huysuzluk yapabilir. Maddi, manevi kazalara dikkat edersek iyi olur.
Hafta sonuna doğru ise Merkür bu sefer şans gezegeni tombik Jüpiter ile yanyana olacak. Konuşurken abartıya kaçmamaya gayret etmek lazım. Bol keseden atmanın kesinlikle zamanı değil. Ayrıca hafta sonu Ay, yaralı şifacı olarak adlandırdığımız asteroid Şiron’a ve Güneş’e zorlayan bir açı yapacağı için irademiz ve duygularımız çelişirken gökyüzü diğer yandan bu tip gelişmelerle yeniaya bizi hazırlayacak gibi görünüyor.
Açıkçası bu hafta öyle karalar bağlayacağımız bir hafta değil diyebiliriz. Ama yine de Mars’ın ve Satürn-Uranüs ‘ün haylazlıklarına dikkat etmekte fayda var. Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta özellikle sağlığınızla ilgili konulara dikkat edin. Yönetici gezegeniniz burç değiştirecek ve sizi daha enerjik çok daha hızlı kılabilir. O nedenle düşmelere, kalkmalara aman ha dikkat!
Haftayı genel anlamıyla inişli çıkışlı bir grafikte seyretmeniz olası. Maddi konularda ani hoş fırsatlar veya ödemeler gelebilir. Ama heyecanlı davranarak bir anda işleri karıştırmayın olur mu?
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Haftaya kariyerinizle ilgili konularda hızlı bir giriş yapmanız olası. Hemen bir maddi beklenti içine girmemenizde fayda var. Olayları doğru bir kafayla takip ettiğiniz taktirde maddi kaybınız olmayacaktır.
İlişkiler konusunda ise özellikle evlilik meseleleri, ortaklık ikili ilişkilerde bazı olumlu olumsuz gelişmeler sizi bekleyecektir. Konuşmalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Patavatsızlık ve kırıcı olma potansiyelinizin olduğunu bu hafta unutmayın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Oldukça yoğun bir çalışma haftası geçireceğiniz açık. Evinizde bile oturduğunuz yerde iş çözüp, koşturmanız söz konusu olabilir. Bu süreçte sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Abuk sabuk gelişmeleri kafanıza takarak kendiniz durduk yerde mutsuz etmeyin.
Ve ayrıca bu hafta konuşmalarınızın ölçüsüne, ayarına da dikkat edin. Aklınızdan geçen dudaklarınızdan hemen dökülmesin. İlişkilerinizi korumaya gayret edin. Bu hafta eğer disiplinli olursanız kazanan siz olursunuz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
İkili ilişkilerde güzel gelişmeler sizi bekliyor. Ama yeter ki sabırlı olun önünüze heyecan verici fırsatlar çıkabilir. Maddi konularda ise önemli büyük girişimlerde bulunmamanızda fayda var.
Hafta sonuna doğru ise biraz daha içe dönük olmanız muhtemel, canınız aslında ne yapmak istiyorsa onu yapın demek bu hafta sizin için mümkün. Bu anlamda hoş bir hafta! Ama devlet ve büyük kurumlarla işleriniz varsa aceleci davranmayın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta biraz hem kendi aileniz ile hem de büyüklerinizle sorunları ele alır bir durumda olacaksınız diyebiliriz. Bu noktada “Ben bilirim, benim dediğim olacak” diye diretmeyin, sevimsiz gelişmelere neden olabilirsiniz.
Maddi konularda ise çok daha iyi gelişmelere açık olmanız mümkün. O nedenle elinizdekini riskli işlerden ziyade daha kalıcı ayağı yere basan konularda kullanmanız sizin için olacaktır.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta her şeyden önce ilişkiler konusunda “dikkat!” demeden edemeyeceğim. Hem sağlık hem de para konularında temkinli olun derim. Çünkü hoş gelişmeler olabilir ama aşırılıklar sizi zorlayabilir. Her konuda ölçüyü korumanızda fayda var.
Hafta sonuna doğru ise daha çok sağlık konusunda olumlu bir şeyler yapın mesela spor gibi ve iş arkadaşlarınızla veya çevrenizle daha çok iletişimde olmanızda ve projeler oluşturmanızda, ekip içinde olmanızda fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu haftanın teması sizin için para ve aşk! Bu iki konuda da hızlı enteresan gelişmeler yaşamanız mümkün. Özellikle maddi konularda sağınıza, solunuza dikkat etmenizde fayda var. Teklifler veya yeni fikirler dolanabilir çevrenizde.
Aile ilgili konularda ise önünüzü göreceğiniz konuşmalar, olaylar içinden geçebilirsiniz. Bu anlamda aile büyükleri ile ilgili tutum ve davranışlarınıza dikkat edin. Yurtdışı ile ilgili veya bu konularda bir gelişmede olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta özellikle akrepler için aşk haftası da denilebilir. Güzel, ani, hoş gelişmeler olabilir. Bunun yanında çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgilide olumlu gelişmeler görünebilir. Ama yine de siz balıklama atlamayın hemen her duruma.
Ayrıca, aile ilişkilerinizde biraz daha sabırlı olduğunuz taktirde Ay sonuna doğru gerginlikler, sıkıntılar nispeten azalır. Bu hafta yine ebeveynlerle iletişiminizde büyük konuşmamaya, olmayacak vaatlerde bulunmamaya dikkat edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Mart ayının bu ilk haftasında aileniz hakkında ve bu konular dahilinde mal, mülk gibi taşınmaz varlıkları konu alan gelişmeler olabilir. Ayrıca kendinizle ve çevrenizle ilgili olarak önemli konuşmalar yapabilirsiniz.
Hafta ortalarında biraz daha içe dönük olabilir ve olayları dışardan takip etmek gibi durum söz konusu olabilir. Bunun yanında eğer kendinizi parlatacak bir eylem içinde bulunmanız gerekiyorsa bunu bu hafta yapabilirsiniz, tırmalayın biraz sosyal medyayı.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ından takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Evet, para konusu uzun süredir sizlerle ve sizlerle olacak çünkü Satürn denilen sevimsiz sizin para evinizden geçiyor yapılacak bir şey yok. Bu hafta olumlu güzel gelişmeler sizinle maddi konularda enteresan gelişmeler olabilir.
Ayrıca bu hafta kendinizi çok daha sosyal hissedebilirsiniz. O nedenle iletişim konusunda çok da fazla abartıya kaçmadan arkadaş, eş, dost ortamlarında güzel gelişmeler yaşamanız olası.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik daha etrafınızla ilgili hissetmeniz olası. Kendinizi iş ve özel hayatın tamda göbeğinde görebilirsiniz. Bu süreçte plan yaparken aşırıya kaçmayın yeter.
Para konusunda ise yatırımlara dikkat edin sevgili Kovalar önünüzde güzel gelişmeler sizi bekliyor. Özellikle hafta ortası piyasaları iyi koklarsanız atılımlarda bulunmanızda olası ve fakat ekonominin daha da zora gideceğini de unutmamanızda fayda var elbette.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Haftaya daha çok çalışma motivasyonuyla gireceksiniz gibi görünüyor. Özellikle eğitim ve ticari konular merceğinizin altında olsun. Önünüzde güzel gelişmeler, fırsatlar bu hafta çıkabilir.
Bu hafta hem kendiniz hem de sevdikleriniz için gelecek planları yapmanın tam zamanı. Keza doğru bir biçimde gelecek görüşü geliştirdiğiniz taktirde önünüzdeki zamanlarda maddi manevi soluk alabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.