Jacinda Ardern: Meghan Markle ile iletişim halindeyiz
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Kraliyet'teki çatlak, Yeni Zelanda'nın durumunu etkiler mi?" sorusuna, ülkesinde yakın zamanda anayasal statüsünün değişerek bir cumhuriyet haline gelmesi ihtimalinin düşük olduğunu söyleyerek cevap verdi. Ardern, 2018'dan beri Meghan Markle ile iletişim halinde olduklarını söyledi.
"Daha önce Yeni Zelandalıların anayasal düzenlemelerimizde önemli bir değişiklik olmasını istediklerini hissetmediğimi söylemiştim ve bunun kısa sürede değişmesinin mümkün olduğunu sanmıyorum."
Harry ve Meghan çiftinin Yeni Zelanda'da yaşamaya dair araştırmada bulunup bulunmadığına yönelik soruyaysa Ardern "Bildiğim kadarıyla resmi olarak böyle bir çalıma içinde değiller" dedi.
Bununla birlikte çiftin 2018'de ülkeyi gezmek için gelmesinden bu yana Meghan Markle'la kişisel ilişkileri sorulduğundaysa, Yeni Zelanda Başbakanı iletişim halinde olduklarını söyledi.
Ardern "Geçmişte zaman zaman görüştüğümü söyleyebilirim. Ancak bence nihayetinde burada sorulanlar doğrudan Harry ve Meghan'ın cevap vereceği konular. Bunlar kişisel yaşamları ve kararlarıyla ilgili meseleler ve bence başka birinin yorumunu hak etmiyor"
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