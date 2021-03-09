Jacinda Ardern: Meghan Markle ile iletişim halindeyiz

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Kraliyet'teki çatlak, Yeni Zelanda'nın durumunu etkiler mi?" sorusuna, ülkesinde yakın zamanda anayasal statüsünün değişerek bir cumhuriyet haline gelmesi ihtimalinin düşük olduğunu söyleyerek cevap verdi. Ardern, 2018'dan beri Meghan Markle ile iletişim halinde olduklarını söyledi.

09.03.2021 - 06:28

Jacinda Ardern: Meghan Markle ile iletişim halindeyiz - 1
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdikleri röportaj ile ortaya çıkan Kraliyet tablosunun Yeni Zelanda ve Britanya arasındaki anayasal bağları etkileyip etkilemeyeceği soruldu. Indepehdent Türkçe'nin haberine göre; Ardern Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığı altındaki ülkesiyle ilgili soruya verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:
Jacinda Ardern: Meghan Markle ile iletişim halindeyiz - 2
"Daha önce Yeni Zelandalıların anayasal düzenlemelerimizde önemli bir değişiklik olmasını istediklerini hissetmediğimi söylemiştim ve bunun kısa sürede değişmesinin mümkün olduğunu sanmıyorum."

Jacinda Ardern: Meghan Markle ile iletişim halindeyiz - 3
Harry ve Meghan çiftinin Yeni Zelanda'da yaşamaya dair araştırmada bulunup bulunmadığına yönelik soruyaysa Ardern "Bildiğim kadarıyla resmi olarak böyle bir çalıma içinde değiller" dedi.
Jacinda Ardern: Meghan Markle ile iletişim halindeyiz - 4
Bununla birlikte çiftin 2018'de ülkeyi gezmek için gelmesinden bu yana Meghan Markle'la kişisel ilişkileri sorulduğundaysa, Yeni Zelanda Başbakanı iletişim halinde olduklarını söyledi.

Ardern "Geçmişte zaman zaman görüştüğümü söyleyebilirim. Ancak bence nihayetinde burada sorulanlar doğrudan Harry ve Meghan'ın cevap vereceği konular. Bunlar kişisel yaşamları ve kararlarıyla ilgili meseleler ve bence başka birinin yorumunu hak etmiyor"
Jacinda Ardern: Meghan Markle ile iletişim halindeyiz - 5

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