BTS'ten yeni bir Guinness rekoru

Çıkardığı her albümle ve şarkıyla başarıdan başarıya koşan dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, bu yıl 34. kez düzenlenen Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri'nde üç ödül kazandı.

Independent Türkçe'nin Soompi'den aktardığı habere göre 18 Mart'ta, grubun, kazandığı ödüllerin ardından tarihi bir başarı elde ederek yeni bir Guinness Rekoru kırdığı açıklandı. Her yıl düzenlenen törende farklı yıllarda toplamda 5 ödül kazanan BTS, bir müzik grubunun elde ettiği en fazla sayıdaki Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülü'nü elinde tutuyor.