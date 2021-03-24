BTS'ten yeni bir Guinness rekoru

24.03.2021 - 12:02
Çıkardığı her albümle ve şarkıyla başarıdan başarıya koşan dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, bu yıl 34. kez düzenlenen Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülleri'nde üç ödül kazandı.
Independent Türkçe'nin Soompi'den aktardığı habere göre 18 Mart'ta, grubun, kazandığı ödüllerin ardından tarihi bir başarı elde ederek yeni bir Guinness Rekoru kırdığı açıklandı. Her yıl düzenlenen törende farklı yıllarda toplamda 5 ödül kazanan BTS, bir müzik grubunun elde ettiği en fazla sayıdaki Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülü'nü elinde tutuyor.
BTS, 2018'de Favori Küresel Müzik Yıldızı ödülünü alarak ilk Nickelodeon Çocukların Seçimi Ödülü'nü evine götürmüştü.
İki yıl sonraysa Favori Müzik Grubu Ödülü'ne layık görülmüştü. RM, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, Jungkook ve V'den oluşan grup bu yıl Favori Müzik Grubu, Favori Küresel Müzik Yıldızı ve Dynamite şarkısıyla Favori Şarkı ödüllerini almayı başardı.