Johnny Depp ile Amber Heard davasında yeni gelişme: Köpek gibi uluyarak saldırdı

Anadolu Ajansı 10.07.2020 - 06:43
Johnny Depp'in, kendisini eski eşine şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı davanın dünkü duruşmasında ses kayıtları ortaya çıktı. Dinlenen kayıtlarda Depp'in tıpkı bir köpek gibi uluyarak Amber Heard'e saldırdığı ve onu oyuncu James Franco ile birlikte olmakla suçladığı duyuluyor. Johnny Depp ise uçakta yaşandığı ileri sürülen bu olayları, Heard'e şiddet uyguladığını reddetti. Bütün bu iddiaların Amber Heard'ün geniş hayal gücünün ürünü olduğunu ileri sürdü.
Duruşmaya katılan ve Depp’in uyuşturucu kullandığına ve yerde sızdığına dair fotoğrafları mahkemeye sunan Heard, eski eşinin köpeğini araba camından sarkıttığını söyledi. Depp ise söz konusu olayı mahkemede farklı anlattı: Bunun çok üzücü bir imaj olduğunu söyleyebilirim. Ama tamamen yalan ve sahte. Doğru değil. Mizah anlayışım çok normal değildir. Ama üç kiloluk savunmasız bir köpeği camdan sarkıtmanın eğlenceli olduğunu düşünmüyorum.