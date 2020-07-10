Johnny Depp ile Amber Heard davasında yeni gelişme: Köpek gibi uluyarak saldırdı

Bir zamanlar Hollywod'un mutlu çiftlerinden biri olarak bilenen Johnny Depp ile Amber Heard'ün karşı karşıya geldiği iftira davası Londra'da devam ediyor. Ses kayıtlarında Depp'in tıpkı bir köpek gibi uluyarak Heard'e saldırdığı ve onu oyuncu James Franco ile birlikte olmakla suçladığı duyuluyor.

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Anadolu Ajansı 10.07.2020 - 06:43

Johnny Depp'in, kendisini eski eşine şiddet uygulamakla damgaladığı iddiasıyla The Sun gazetesine karşı açtığı davanın dünkü duruşmasında ses kayıtları ortaya çıktı. Dinlenen kayıtlarda Depp'in tıpkı bir köpek gibi uluyarak Amber Heard'e saldırdığı ve onu oyuncu James Franco ile birlikte olmakla suçladığı duyuluyor. Johnny Depp ise uçakta yaşandığı ileri sürülen bu olayları, Heard'e şiddet uyguladığını reddetti. Bütün bu iddiaların Amber Heard'ün geniş hayal gücünün ürünü olduğunu ileri sürdü.

Depp, o yolculuktan önce alkol aldığını ama uçakta eski eşine şiddet uygulamadığını ileri sürdü. Aktör yol boyunca defterine bazı çizimler yaptığını açıkladı. Duruşmada Depp'in, Amber Heard'ün köpeğini mikrodalga fırına koymasıyla ilgili iddialar da aktöre soruldu. Depp bu iddiayı yalanlayıp "Bu Amber, ben ve arkadaşlarımız arasında bir şakaydı" diye yanıt verdi.

Duruşmaya katılan ve Depp’in uyuşturucu kullandığına ve yerde sızdığına dair fotoğrafları mahkemeye sunan Heard, eski eşinin köpeğini araba camından sarkıttığını söyledi. Depp ise söz konusu olayı mahkemede farklı anlattı: Bunun çok üzücü bir imaj olduğunu söyleyebilirim. Ama tamamen yalan ve sahte. Doğru değil. Mizah anlayışım çok normal değildir. Ama üç kiloluk savunmasız bir köpeği camdan sarkıtmanın eğlenceli olduğunu düşünmüyorum.

Heard, duruşmada 2013 yılında çektiğini söylediği fotoğraflar delil olarak sundu. Çiftin Los Angeles’taki evinde çekilen bir fotoğrafta masanın üzerinde bulunan alkol ve uyuşturucu dikkat çekti. Fotoğraf hakkında sorgulanan Depp, malzemelerin kendisine ait olduğunu inkar etmedi. Aktör, “Bu malzemeler benimse neden fotoğraflandıklarını merak ediyorum” diye konuştu.

Mahkemeye sunulan bir diğer fotoğrafta ise Depp, yatağının yanında sızmış yatarken görüldü. Ancak aktör söz konusu fotoğrafta sızmadığını, kafasının altına bir minder alıp uyuduğunu söyledi.

The Sun'ı temsil eden avukatlardan Sasha Wass, Depp’e hitaben, “Kör bir öfke içindeydiniz ve Heard’a Franco’yla yakınlaşmayı ne kadar sevdiğini sordunuz. O da cevap vermeyi reddetti” diye konuştu. Wass’a göre aktör bunun ardından Heard’e hakaret etti.

Depp’in söz konusu iddialara cevabı da mahkemeye damga vuran bir diğer açıklama oldu. Depp, Heard’ün 2015 yapımı The Adderall Diaries filminde Franco’yla çalışmayı kabul ettiği için şok olduğunu söyledi. Aktöre göre Heard, Franco’yla önceki çalışma deneyimi hakkında “olumsuz” yorumlar yapıyordu.

Söz konusu gelişmenin kendisini “kıskandırdığını” kabul eden ama şiddet iddialarını reddeden Depp, konuyla ilgili şu iddiaları ortaya attı:

"Bana Franco hakkında çok çok olumsuz yorumlar yapmıştı. Franco’nun daha önce onu öpmeye çalıştığını, ona karşı cinsel hamleler yaptığını söylemişti. Onun bir sürüngen ve tecavüzcü olduğunu ifade etmişti."