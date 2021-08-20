Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi

ABD mahkemesi, Johnny Depp'in Amber Heard’e açacağı 50 milyon dolarlık itibar davasını abul etti. Heard, davanın açılmaması için verdiği mücadeleyi kaybetti.

Depp, 2018’de Washington Post gazetesinde Heard’ün yazdığı makalede kendisini tüm dünyaya dayakçı koca olarak gösterdiğini, sahte bir kurbanı oynadığını öne sürüyor.

Bu makale sonrası dünya çapında kadın hareketlerinden büyük destek gören Heard’ün yalan söylediği üç ay önce ortaya çıktı.

Heard, boşanma tazminatı olarak Depp’ten aldığı 7 milyon doların yarısını ACLU’ya vereceğini söylüyordu. Depp bu bağışın yapılmadığını da ortaya çıkardı Heard, elçisi olduğu sendikanın dünya çapında duyulmasını sağlamıştı.