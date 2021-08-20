Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hukuk mücadelesinde yeni bir dönem başlıyor. ABD mahkemesi Deep'in açacağı 50 milyon dolarlık itibar davasını kabul etti.

20.08.2021 - 08:42

Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi - 1
Eski eşi Amber Heard’e (35) şiddet uyguladığı iddiasıyla kariyeri yerle bir olan ABD’li oyuncu Johnny Depp (58), mücadelesini sürdürüyor.
Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi - 2

ABD mahkemesi, Johnny Depp'in Amber Heard’e açacağı 50 milyon dolarlık itibar davasını  abul etti. Heard, davanın açılmaması için verdiği mücadeleyi kaybetti.

Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi - 3
Depp, 2018’de Washington Post gazetesinde Heard’ün yazdığı makalede kendisini tüm dünyaya dayakçı koca olarak gösterdiğini, sahte bir kurbanı oynadığını öne sürüyor.
Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi - 4
Bu makale sonrası dünya çapında kadın hareketlerinden büyük destek gören Heard’ün yalan söylediği üç ay önce ortaya çıktı.

Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi - 5
Makaleyi kendisinin yazdığını süren Heard’ün adına makaleyi Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası’nın (ACLU) yazdığı belgelendi.

Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi - 6
Heard, boşanma tazminatı olarak Depp’ten aldığı 7 milyon doların yarısını ACLU’ya vereceğini söylüyordu. Depp bu bağışın yapılmadığını da ortaya çıkardı Heard, elçisi olduğu sendikanın dünya çapında duyulmasını sağlamıştı.

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