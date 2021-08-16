Johnny Depp: Hollywood beni boykot ediyor

ABD'li oyuncu Johnny Depp, Hollywood'un kendisini boykot ettiğini söyledi.

16.08.2021 - 07:22

Johnny Depp: Hollywood beni boykot ediyor - 1
Johnny Depp, W. Eugene Smith karakterine hayat verdiği Minamata filminin şubat ayından beri vizyona girmemesine isyan etti.
Johnny Depp: Hollywood beni boykot ediyor - 2
Independent Türçe'nin haberine göre 58 yaşındaki oyuncu kamuoyundaki imajının Minamata'nın gösterime girmemesinin önüne geçtiğini iddia etti.
Johnny Depp: Hollywood beni boykot ediyor - 3
Yapımcıları işaret eden Deep "O kişilerin gözlerinin içine baktık ve trajedileri istismar etmeyeceğimize söz verdik. Bu film yaşananlara saygılı olacaktı. Pazarlıktaki payımıza düşeni yerine getirdiğimize inanıyorum ancak sonradan gelenler de kendilerininkini yerine getirmeli" dedi.

Johnny Depp: Hollywood beni boykot ediyor - 4
"Bazı filmler izleyicilere dokunur… ve bu Minamata'dakileri ve benzer şeyler yaşayan diğerlerini etkiler" diyen aktör, sırf Hollywood kendisini boykot edecek diye bu hikayenin izleyiciye ulaşamadığını belirtti.


Johnny Depp: Hollywood beni boykot ediyor - 5
The Sunday Times'ın aktardığına göre Depp, The Sun'ın yayın hakları sahibi News Group Newspapers'a açtığı iftira davasını kaybetmesinin ardından ilk kez röportaj verdi.

Johnny Depp: Hollywood beni boykot ediyor - 6
Daha önce de Minamata'nın yönetmeni Andrew Levitas; MGM'yi Amerikalı oyuncunun problemleri yüzünden filmi gömmekle suçladı. MGM ise temmuzda yaptığı açıklamada filmin gösterileceğini ancak vizyon tarihinin henüz belirlenmediğini söylemişti.

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