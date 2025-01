Kanı temizleyip kronik iltihabı önlüyor: Sabahları 1 bardak içmek uzun ömür destekçisi

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLER

Safra kesesinin safra ve diğer sindirim enzimlerinin üretimini artırarak, her sabah haldi shot içmenin sindirimi iyileştirdiğine inanılmaktadır. Metabolizmanızı iyileştirmenin ve şişkinlik semptomlarını hafifletmenin yanı sıra, zerdeçal bağırsak hareketlerine de yardımcı olur. Sağlıklı bir metabolizma kilo vermeye de yardımcı olur. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases'da yayınlanan bir araştırmaya göre, rezene esansiyel yağı kurkumin ile birleştirildiğinde IBS semptomları azaldı.