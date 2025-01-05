Kanı temizleyip kronik iltihabı önlüyor: Sabahları 1 bardak içmek uzun ömür destekçisi

Zerdeçal, tıbbi özellikleri nedeniyle yüzyıllardır kullanılmaktadır. Her sabah bir zerdeçal shot tüketmek, iltihapla savaşarak, sindirime yardımcı olarak, eklem ağrılarını azaltarak ve muhtemelen kanser karşıtı yeteneklere sahip olarak sağlığı iyileştirebilir. Zerdeçal ayrıca hafızayı, bağırsak hareketlerini iyileştirmeye yardımcı olur ve doğal bir kan temizleyici görevi görür.

Kanı temizleyip kronik iltihabı önlüyor: Sabahları 1 bardak içmek uzun ömür destekçisi - 1

Zerdeçal, en faydalı baharatlar arasında yer alır. Binlerce yıldır dünyada baharat ve tıbbi bitki olarak kullanılmıştır. Ulusal Tıp Kütüphanesi araştırmasına göre zerdeçal, terapötik faydaları olan kimyasallar içerir.

YAŞAM HABERLERİ

Kanı temizleyip kronik iltihabı önlüyor: Sabahları 1 bardak içmek uzun ömür destekçisi - 2

Bu maddelere kurkuminoidler diyoruz. Zerdeçalın birincil aktif bileşeni olan kurkumin en önemlisidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, zerdeçaldan en iyi şekilde yararlanmanın en iyi yolu her sabah tüketilmelidir.

Kanı temizleyip kronik iltihabı önlüyor: Sabahları 1 bardak içmek uzun ömür destekçisi - 3

ZERDEÇAL SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Bir zerdeçal shot'ı hazırlamak için bir inç çiğ zerdeçal kökü 50 ml suyla öğütülebilir. Evde çiğ zerdeçal kökü yoksa, haldi tozu kullanabilir ve 50 ml suda eritebilirsiniz. Tadını ve sağlık avantajlarını iyileştirmek için zencefil, limon suyu, karabiber veya bal gibi ek maddelerle karıştırabilirsiniz.

Kanı temizleyip kronik iltihabı önlüyor: Sabahları 1 bardak içmek uzun ömür destekçisi - 4

İLTİHAPLA MÜCADELE

Kurkumin, iltihapla mücadeleye yardımcı olabilen biyoaktif bir moleküldür. Bununla birlikte, bir dizi hastalık ve rahatsızlığa karışan iltihapla mücadele edebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, kronik iltihapla mücadele edebilecek herhangi bir şey, bu hastalıkları hem önlemek hem de tedavi etmek için önemli olabilir.

Kanı temizleyip kronik iltihabı önlüyor: Sabahları 1 bardak içmek uzun ömür destekçisi - 5

KANSER KARŞITI KORUYUCU ÖZELLİĞE SAHİP

Kesin kanıt için ek araştırmalara ihtiyaç duyulmasına rağmen, Pubmed Central tarafından yapılan bir çalışma gibi bazı küçük çalışmalar, zerdeçalda bulunan kurkuminin, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önleyerek kanser karşıtı özelliklere sahip olabileceğini göstermektedir.

Kanı temizleyip kronik iltihabı önlüyor: Sabahları 1 bardak içmek uzun ömür destekçisi - 6

EKLEM AĞRILARINI İYİLEŞTİRİR

Pubmed Central'da yayınlanan ve zerdeçalın iltihap karşıtı özelliklerini steroid olmayan iltihap karşıtı ilaçlarla (NSAID'ler) karşılaştıran bir çalışma, artritli bireylerde önemli faydalar ortaya koymuştur. Kurkuminin eklem rahatsızlığını azaltma kapasitesi en güçlü argümanıdır. Kurkuminin artrit hastaları, özellikle hastalıklarını tedavi etmek için NSAID'lere bağımlı olanlar için etkinliğini belirlemek için, daha fazla dikkatlice planlanmış klinik denemeye hala ihtiyaç vardır.

Kanı temizleyip kronik iltihabı önlüyor: Sabahları 1 bardak içmek uzun ömür destekçisi - 7

BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ DÜZENLER

Safra kesesinin safra ve diğer sindirim enzimlerinin üretimini artırarak, her sabah haldi shot içmenin sindirimi iyileştirdiğine inanılmaktadır. Metabolizmanızı iyileştirmenin ve şişkinlik semptomlarını hafifletmenin yanı sıra, zerdeçal bağırsak hareketlerine de yardımcı olur. Sağlıklı bir metabolizma kilo vermeye de yardımcı olur. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases'da yayınlanan bir araştırmaya göre, rezene esansiyel yağı kurkumin ile birleştirildiğinde IBS semptomları azaldı.

Kanı temizleyip kronik iltihabı önlüyor: Sabahları 1 bardak içmek uzun ömür destekçisi - 8

HAFIZANIN İYİLEŞMESİNE YARDIMCI OLUR

National Library of Medicine tarafından hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre, kurkumin beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) adı verilen bir hormonun miktarını artırır. Bu, hafıza ve öğrenmede önemli bir rol oynar ve sinir hücrelerinin uzun ömürlü olmasını destekler. Bu avantajların kapsamlı bir şekilde incelenmesi için daha fazla insan araştırması gerekmesine rağmen, ön sonuçlar cesaret vericidir.

Kanı temizleyip kronik iltihabı önlüyor: Sabahları 1 bardak içmek uzun ömür destekçisi - 9

KAN TEMİZLEYİCİ

Zerdeçal, canlı renklerini veren renk pigmentleri nedeniyle sağlığımız için faydalı olan birçok renkli bitkiden yalnızca biridir. Zerdeçal shotlarında bulunan inanılmaz antioksidan özellikleri sizi hücre hasarından kurtarabilir. Kirleticileri kan dolaşımından uzaklaştırarak, aynı zamanda doğal bir kan temizleyici görevi görür.

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