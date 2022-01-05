Kanye West ve yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez birlikte görüntülendi

Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West, oyuncu Julia Fox ile ilişki yaşamaya başladı. Çiftin dedikodu düzeyindeki birlikteliği, birlikte çekilen ilk fotoğraflarıyla kanıtlandı.

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 10:18

Kanye West ve yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez birlikte görüntülendi - 1

 ile yeni sevgilisi Julia Fox, New York’ta birlikte görüntülendi. 44 yaşındaki rap şarkıcısı ile Uncut Gems filminin 31 yaşındaki oyuncusu Fox, bir grup arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeğine çıktı.

Kanye West ve yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez birlikte görüntülendi - 2

Kanye West’in siyah ceket ve çizme kombininin yanında, Fox kadife palto ve topuklu çizme kombiniyle dışarıdaydı.

Kanye West ve yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez birlikte görüntülendi - 3

İkili, yemek yemeden önce Broadway gösterisi Slave Play’i izledi.

Kanye West ve yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez birlikte görüntülendi - 4

Kanye ve Julia ikilisi, paparazziler tarafından görüntülenmeden önce, Julia Fox’a yakın bir kaynak, ilişkilerini doğrulamıştı. Fotoğraflarla birliktelikleri kanıtlanmış oldu.

Kanye West ve yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez birlikte görüntülendi - 5

Kanye West, birkaç gün önce Londra’da bir barda ‘gizemli bir kadın’ ile görüntülenmişti. Şimdi, fotoğraflarda yüzü görünmeyen gizemli kadının Fox olduğu anlaşıldı.

Kanye West ve yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez birlikte görüntülendi - 6

Öte yandan Kanye West, dört çocuğunun annesi Kim kardashian ile boşanma aşamasında.

Kanye West ve yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez birlikte görüntülendi - 7

İkilinin boşanma davası sürerken, 41 yaşındaki Kardashian da 28 yaşındaki komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşıyor.

Kanye West ve yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez birlikte görüntülendi - 8

West’in yeni sevgilisi Julia Fox, en son Peter Artemiev ile birlikteydi. Bu birliktelikten bir erkek çocuğu bulunuyor.

Kanye West ve yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez birlikte görüntülendi - 9

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