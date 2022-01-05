Kanye West ve yeni sevgilisi Julia Fox ilk kez birlikte görüntülendi

Haberler - ntv.com.tr 05.01.2022 - 10:18
Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox, New York’ta birlikte görüntülendi. 44 yaşındaki rap şarkıcısı ile Uncut Gems filminin 31 yaşındaki oyuncusu Fox, bir grup arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeğine çıktı.
Kanye West’in siyah ceket ve çizme kombininin yanında, Fox kadife palto ve topuklu çizme kombiniyle dışarıdaydı.
İkili, yemek yemeden önce Broadway gösterisi Slave Play’i izledi.
Kanye ve Julia ikilisi, paparazziler tarafından görüntülenmeden önce, Julia Fox’a yakın bir kaynak, ilişkilerini doğrulamıştı. Fotoğraflarla birliktelikleri kanıtlanmış oldu.
Kanye West, birkaç gün önce Londra’da bir barda ‘gizemli bir kadın’ ile görüntülenmişti. Şimdi, fotoğraflarda yüzü görünmeyen gizemli kadının Fox olduğu anlaşıldı.
Öte yandan Kanye West, dört çocuğunun annesi Kim kardashian ile boşanma aşamasında.
İkilinin boşanma davası sürerken, 41 yaşındaki Kardashian da 28 yaşındaki komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşıyor.
West’in yeni sevgilisi Julia Fox, en son Peter Artemiev ile birlikteydi. Bu birliktelikten bir erkek çocuğu bulunuyor.