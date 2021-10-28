Kanye West’in (Ye) başı Yeezy markasıyla dertte: Ürünler müşterilere ulaşmıyor

California’nın iş kodu, bir şirketin çevrimiçi olarak sipariş ettiği ürünleri 30 günlük bir süre içinde göndermezse, geri ödeme yapması, eşdeğer veya daha üstün ikame mallar göndermesi ve müşteriye yazılı bir gecikme bildirimi göndermesi gerektiğini belirtiyor.