Katy Perry: Bizi birbirimize uzaylılar bağlıyor

Şarkıcı Katy Perry, Orlando Bloom ile birlikteliği hakkında "Bizi mistisizm, komplolar ve uzaylılar bağlıyor" dedi.

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04.08.2020 - 12:30

Anne olmak için gün sayan Katy Perry, The Sunday Times Style'a verdiği yeni röportajda Carnival Row (Rycroft Philostrate) yıldızı Orlando Bloom her sabah 07:00'de kalkarak bir saat zikir (mantra meditasyonu) yaptığını açıkladı.

Kız çocuğu olacak Perry "Bizi birbirimize bağlayan şeylerden biri de ruhsal açıdan daha gelişmiş olma ve bu alemi araştırma arzusu. Başlıca sevgi dillerimizden biri, manevi gelişim.

Mistisizmi, komploları, uzaylıları ve tüm bu şeyleri seviyoruz. Zihnin macerasını seviyoruz. Bu kesinlikle bizi birbirimize bağlayan bir şey" dedi.





Perry hangi komplolara ya da uzaylılara atıfta bulunduğuna dair ayrıntı vermedi.





35 yaşındaki şarkıcı 2017'deki depresyon döneminde Orlando Bloom'la ilişkisinin kendisini kurtardığını "O zamanki psikoloğumun önerdiği bir şey kullanıyordum. Sanki beynim ambale olmuştu ve koltuk değneklerine ihtiyacım vardı. ŞBu duygusal, manevi, psikolojik yolculuğa devam etmekten başka seçeneğim yoktu, yoksa muhtemelen 2018'i görecek kadar yaşamazdım" sözleriyle anlattı.