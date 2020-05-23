Katy Perry: Karantinada anneliği öğreniyorum

"Çocuklar benim müziğimi çok seviyor ve ilgi gösteriyorlar bu yüzden onlara alışkınım ama sabah erken saatte bir gözlerini bana dikmiş bir çocuk tarafından uyandırılmaya alışkın değilim" diyen 35 yaşındaki şarkıcı hamileliği ve son klibiyle ilgili de konuştu.



