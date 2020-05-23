Katy Perry: Karantinada anneliği öğreniyorum

Yakında bebeğini kucağına almaya hazırlanan şarkıcı Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom'un oğlu Flynn sayesinde karantine sürecinde "Anne olmayı hızla öğrendiğini" itiraf etti.
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Dünyada 5 milyon 300 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle uygulanan karantinayı oyuncu nişanlısı Orlando Bloom ve onun küçük olğlu Flynn'le geçiren Katy Perrykatıldığı talk show'da yaşadığı süreci anlattı.
Salgın nedeniyle evde izole olarak yaşayan Perry, karantina sürecinin anneliğe hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Hızla anne olmayı öğreniyorum" dedi.
"Çocuklar benim müziğimi çok seviyor ve ilgi gösteriyorlar bu yüzden onlara alışkınım ama sabah erken saatte bir gözlerini bana dikmiş bir çocuk tarafından uyandırılmaya alışkın değilim" diyen 35 yaşındaki şarkıcı hamileliği ve son klibiyle ilgili de konuştu.
Geçen hafta yayınladığı yeni şarkısı Daisies'e çektiği klibinde, yaz aylarında doğum yapacak olan şarkıcının tamamen soyunması dikkat çekti.
Flynn'in annesi Avustralyalı model Miranda Kerr ile Orlando Bloom üç yıllık evliliğin ardından 2013 yılında boşanmıştı.
İkinci kez baba olmaya hazırlanan yaşındaki Orlando Bloom, 2019 yılının Sevgililer Günü'nde Katy Perry'e evlenme teklif etti.
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