Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt

Ortak tekstil markaları Kendall + Kylie'nin salgın döneminde işçilere maaş ödemediği suçlamasıyla karşılaşan ve göz önünde olan lüks yaşamlarıyla nedeniyle büyük tepki çeken Kendall ve Kylie Jenner kardeşler, iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 07:16 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 07:22

Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt - 1

ORTAK AÇIKLAMA

Jenner/Kardashian ailesinin küçük kızları Kendall (24) ve Kylie Jenner (22), tekstil şirketleri Kendall + Kylie'nin Bangladeş'teki fabrikasında çalışan işçilere maaş ödemedikleri suçlamasıyla karşı karşıya kalınca ortak açıklama yaptı.

Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt - 2

Jenner kardeşlerin maaş ödemedikleri söylentisi, Instagram kullanıcılarının Global Brands Group (GBG) adlı holdingin ödeme yapmadığını tespit etmeleriyle çıktı. Kardeşler, GBG'nin kendi şirketlerinin sahibi olmadığını açıkladı.

Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt - 3

"DOĞRU DEĞİL"

Jenner'lar markalarının @kendallandkylie adlı Instagram sayfasında yer verdikleri  açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Global Brand Group'un Kendall + Kylie markasının sahibi olduğu ve Covid-19 salgını döneminde Bangladeş'teki fabrika işçilerinin maaşlarını ihmal ettiğimiz yönünde talihsiz ve yanlış söylentileri düzeltmek istiyoruz. Bu doğru değil. Kendall + Kylie markasının sahibi 3072541 Canada Inc. şirketi, GBG değil. Marka, geçmişte sadece satış ve iş geliştirme için CAA-GBG ile çalıştı."

Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt - 4

Kardeşler ayrıca, "Moda endüstrisinin ve tüm tekstil çalışanlarının zor zamanlardan geçtiğini biliyoruz ve fabrikalarda ürünlerimizi üretmek için çalışan tüm partnerlerimize destek olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Jenner'lar, "Dünyanın her yerinde üretim yapıyoruz ve üretimimizde çalışan fabrikalardan şikayet almadık" ifadesini de ekledi.

Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt - 5

AYRI AYRI İŞLERİ DE VAR

Jenner kardeşler markaları çatısı altında kendi hazırladıkları giyim koleksiyonunu sunuyor. Kardeşler ürünleri zaman zaman kendi üzerlerinde sunuyor.

Öte yandan kardeşler, ortak işlerinin yanı sıra ayrı ayrı işler de yapıyor. Kendall Jenner aynı zamanda bir model. Victoria's Secret defilelerinde yürüyen model, yüksek moda markaları için modellik yapmasının yanı sıra reklam anlaşmaları da yapıyor. 

Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt - 6

Ünü tüm kardeşlerini geçen Kylie Jenner ise annesi Kris Jenner ile birlikte Kylie adını taşıyan kozmetik şirketini yönetiyor. İki yıl üst üste kendi servetini edinen en genç milyarder unvanı kazanan Jenner, kendisine bu unvanı veren Forbes tarafından dolandırıcılık yapmakla suçlandı. Forbes, açıklama olarak da Jenner’ın gelir beyanlarında oynama yaptığını iddia etti ve adını taşıyan kozmetik şirketinin aslında söylendiği kadar gelir elde etmediğini belirtti. Hatta servetinin de 900 milyon dolar bile olmadığının ve gelirinin bir kurmaca olduğunun altını çizdi.

Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt - 7

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASINA YANIT

Bunun üzerine Kylie Jenner, çıkan haberlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. “Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor" diyen Jenner işini gayet iyi yaptığını söyledi ve “Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” dedi.

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