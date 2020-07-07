Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt

ntv.com.tr 07.07.2020 - 07:16 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 07:22
ORTAK AÇIKLAMA
Jenner/Kardashian ailesinin küçük kızları Kendall (24) ve Kylie Jenner (22), tekstil şirketleri Kendall + Kylie'nin Bangladeş'teki fabrikasında çalışan işçilere maaş ödemedikleri suçlamasıyla karşı karşıya kalınca ortak açıklama yaptı.
Jenner kardeşlerin maaş ödemedikleri söylentisi, Instagram kullanıcılarının Global Brands Group (GBG) adlı holdingin ödeme yapmadığını tespit etmeleriyle çıktı. Kardeşler, GBG'nin kendi şirketlerinin sahibi olmadığını açıkladı.
"DOĞRU DEĞİL"
Jenner'lar markalarının @kendallandkylie adlı Instagram sayfasında yer verdikleri açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Global Brand Group'un Kendall + Kylie markasının sahibi olduğu ve Covid-19 salgını döneminde Bangladeş'teki fabrika işçilerinin maaşlarını ihmal ettiğimiz yönünde talihsiz ve yanlış söylentileri düzeltmek istiyoruz. Bu doğru değil. Kendall + Kylie markasının sahibi 3072541 Canada Inc. şirketi, GBG değil. Marka, geçmişte sadece satış ve iş geliştirme için CAA-GBG ile çalıştı."
Kardeşler ayrıca, "Moda endüstrisinin ve tüm tekstil çalışanlarının zor zamanlardan geçtiğini biliyoruz ve fabrikalarda ürünlerimizi üretmek için çalışan tüm partnerlerimize destek olmayı sürdürüyoruz" dedi.
Jenner'lar, "Dünyanın her yerinde üretim yapıyoruz ve üretimimizde çalışan fabrikalardan şikayet almadık" ifadesini de ekledi.
AYRI AYRI İŞLERİ DE VAR
Jenner kardeşler markaları çatısı altında kendi hazırladıkları giyim koleksiyonunu sunuyor. Kardeşler ürünleri zaman zaman kendi üzerlerinde sunuyor.
Öte yandan kardeşler, ortak işlerinin yanı sıra ayrı ayrı işler de yapıyor. Kendall Jenner aynı zamanda bir model. Victoria's Secret defilelerinde yürüyen model, yüksek moda markaları için modellik yapmasının yanı sıra reklam anlaşmaları da yapıyor.
Ünü tüm kardeşlerini geçen Kylie Jenner ise annesi Kris Jenner ile birlikte Kylie adını taşıyan kozmetik şirketini yönetiyor. İki yıl üst üste kendi servetini edinen en genç milyarder unvanı kazanan Jenner, kendisine bu unvanı veren Forbes tarafından dolandırıcılık yapmakla suçlandı. Forbes, açıklama olarak da Jenner’ın gelir beyanlarında oynama yaptığını iddia etti ve adını taşıyan kozmetik şirketinin aslında söylendiği kadar gelir elde etmediğini belirtti. Hatta servetinin de 900 milyon dolar bile olmadığının ve gelirinin bir kurmaca olduğunun altını çizdi.
DOLANDIRICILIK SUÇLAMASINA YANIT
Bunun üzerine Kylie Jenner, çıkan haberlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. “Saygın olduğunu düşündüğüm sitede bir dizi yanlış ifade ve kanıtlanmamış varsayımlar yer alıyor" diyen Jenner işini gayet iyi yaptığını söyledi ve “Size şu anda ne kadar param olduğunu tespit etmekten daha önemli olan 100 farklı şey sıralayabilirim” dedi.