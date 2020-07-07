Kendall ve Kylie Jenner'dan işçilerine para ödemedikleri suçlamasına yanıt

Kardeşler ayrıca, "Moda endüstrisinin ve tüm tekstil çalışanlarının zor zamanlardan geçtiğini biliyoruz ve fabrikalarda ürünlerimizi üretmek için çalışan tüm partnerlerimize destek olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Jenner'lar, "Dünyanın her yerinde üretim yapıyoruz ve üretimimizde çalışan fabrikalardan şikayet almadık" ifadesini de ekledi.