Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi

ntv.com.tr 24.07.2021 - 12:35 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 12:38
Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, yeni albümü Donda için önceki akşam Atlanta’da bir tanıtım etkinliği düzenledi.
Boşanma aşamasında olan Kardashian ve West çifti, aylar sonra ilk kez birlikte görüntü vermiş oldu.
Kardashian, lansmana North (8) Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (2) adlarındaki dört çocuğunu da getirdi.
Mercedes Benz Stadyumu’nda yapılan etkinlikte Kardashian, sahne arkasında West ile birlikte görüntülendi.
40 yaşındaki reality show yıldızına kız kardeşi Khloe Kardashian (37) da eşlik etti.
İki kardeşin deri tulum ve güneş gözlüğünden oluşan kombinleri birbirinin aynısıydı.
Albüm lansmanında Kanye West, bu şarkıyı söylerken dizlerinin üzerine çöktü.