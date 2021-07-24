Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi

Kim Kardashian, şubat ayında boşanma davası açtığı Kanye West'in yeni albüm lansmanına çocukları ve kardeşi Khloe Kardashian ile birlikte katıldı. Kardashian ile West ikilisi, ayrılmalarından aylar sonra ilk kez yan yana gelmiş oldu.

ntv.com.tr 24.07.2021 - 12:35 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 12:38

Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 1

Ünlü rap şarkıcısı Kanye West, yeni albümü Donda için önceki akşam Atlanta’da bir tanıtım etkinliği düzenledi. 

Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 2
West’in şarkı sözlerinden bazılarının ona yazıldığı anlaşılan Kim Kardashian da lansmana katıldı.
Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 3

Boşanma aşamasında olan Kardashian ve West çifti, aylar sonra ilk kez birlikte görüntü vermiş oldu.

Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 4

Kardashian, lansmana North (8) Saint (5), Chicago (3) ve Psalm (2) adlarındaki dört çocuğunu da getirdi.

Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 5

Mercedes Benz Stadyumu’nda yapılan etkinlikte Kardashian, sahne arkasında West ile birlikte görüntülendi.

Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 6

40 yaşındaki reality show yıldızına kız kardeşi Khloe Kardashian (37) da eşlik etti.

Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 7

İki kardeşin deri tulum ve güneş gözlüğünden oluşan kombinleri birbirinin aynısıydı.

Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 8
Öte yandan 44 yaşındaki West’in yeni albümünde yer alan Love Unconditionally adlı şarkının sözleri dikkat çekti.
Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 9
Şarkıda, “Ailemi kaybediyorum / Ailemi kaybediyorum / Ailemi kaybediyorum” sözlerinin yanı sıra “Bana bağırıyor / Neden ayrılıyorsun?” satırları yer alıyor.
Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 10

Albüm lansmanında Kanye West, bu şarkıyı söylerken dizlerinin üzerine çöktü.

Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 11
Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 12
Kim Kardashian aylar sonra Kanye West ile birlikte görüntülendi - 13

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