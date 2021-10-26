Kim Kardashian ile Rihanna'dan marka işbirliği

Rihanna'nın lüks giyim markası Fendi ile Kim Kardashian'ın korse markası Skims güçlerini birleştirdi ve ortak bir koleksiyon oluşturdu. Kim Kardashian, Fendi x Skims kapsül koleksiyonunu sosyal medya hesabından tanıttı.

Haberler 26.10.2021 - 15:18 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 15:22

Kim Kardashian ile Rihanna'dan marka işbirliği - 1

Kim Kardashian'ın korse markası Skims ile Rihanna'nın Fendi markası, ortak koleksiyon oluşturdu. 

Fendi kadın giyim kreatif direktörü Kim Jones ile iç giyim ve şekillendirici markası Skims moda dünyasını kasıp kavuran Kim Kardashian, Fendi x Skims kapsül koleksiyonunu ortaya çıkardı.

Kim Kardashian ile Rihanna'dan marka işbirliği - 2

Ortaklığı sosyal medya hesabından duyuran Kim Kardashian, "Fendi ve Skims, birbirinden çok farklı ama aynı derecede güçlü bir kültürel güce sahip. Sınırları zorlama ve geleneklere meydan okuma arzusunu paylaşıyoruz, bu yüzden ortak çalışma alanında bu kadar çok ortak nokta bulduk" dedi.

Kim Kardashian ile Rihanna'dan marka işbirliği - 3

Hazır giyim serisi, tümü yeni bir özel Skims x Fendi logosu ile basılmış giyim, mayo, iç çamaşırı, şekillendirici giysiler ve çoraplardan oluşuyor.

Kim Kardashian ile Rihanna'dan marka işbirliği - 4
Koleksiyonun fiyatları, Fendi markası gibi yüksek tutulmuş. Elbiseler ve üstler yaklaşık 950 dolar, tozluklar bin100 dolar ve bir şişme ceket 2 bin 950 dolar. Ayrıca, koleksiyonda sekiz renkte ve 4 bin 200 dolar fiyatla satılan kolsuz deri şal elbise de yer alıyor.
Kim Kardashian ile Rihanna'dan marka işbirliği - 5

Fendi x Skims koleksiyonu, 9 Kasım'da satışa çıkacak.

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