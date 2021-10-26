Kim Kardashian ile Rihanna'dan marka işbirliği

Ortaklığı sosyal medya hesabından duyuran Kim Kardashian, "Fendi ve Skims, birbirinden çok farklı ama aynı derecede güçlü bir kültürel güce sahip. Sınırları zorlama ve geleneklere meydan okuma arzusunu paylaşıyoruz, bu yüzden ortak çalışma alanında bu kadar çok ortak nokta bulduk" dedi.