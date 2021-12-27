Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması

Magazin dünyasının en gözde ailesi olan Kardashian/Jenner’lar Noel’i özel kostümlerini giyerek kutladı. Geçmiş yıllarda evlerinde pek çok ünlünün de katıldığı büyük partiler düzenleyen TV ünlüsü aile, pandemi etkisiyle bu defa küçük çaplı kutlamaları tercih etti.