Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması

Ses getiren partilerle kendilerinden söz ettirem Kim Kardashian ile annesi Kris Jenner ve kardeşleri, bu yıl Noel kutlamasını evlerinde yaptı. Pandemi nedeniyle küçük çaplı kutlamalar yapmayı tercih eden Kardashian/Jenner Ailesi, pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Haberler 27.12.2021 - 12:34 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 12:41

Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 1

dünyasının en gözde ailesi olan Kardashian/Jenner’lar Noel’i özel kostümlerini giyerek kutladı. Geçmiş yıllarda evlerinde pek çok ünlünün de katıldığı büyük partiler düzenleyen TV ünlüsü aile, pandemi etkisiyle bu defa küçük çaplı kutlamaları tercih etti.

Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 2

 (41) ve ailenin diğer üyeleri, kostümleriyle evlerinde poz verdi.

Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 3

(26), Carolina Herrera imzalı elbisesiyle, kendi evindeki kutlamadan poz paylaştı.

Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 4

Khloe Kardashian (37) da Celia Kritharioti tasarımı elbisesiyle kameralara poz verdi.

Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 5

Kim Kardashian ile Khloe Kardashian, anneleri Kris Jenner (66) ve çocuklarını da yanlarına alarak bir örnek giyindi ve objektifin karşısına geçti.

Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 6

Kanye West’ten ayrıldıktan sonra komedyen Pete Davidson (28) ile aşk yaşamaya başlayan Kim Kardashian, kutlamayı aile arasında yapmayı tercih etti. Pete Davison’ın da Noel’i kendi ailesiyle birlikte geçirdiği iddia edildi.

Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 7

İkinci çocuğuna hamile olan (24), kendi fotoğrafı yerine, annesi Kris Jenner'ın eski bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak Noel kutlaması yaptı.

Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 8

Kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian da evinde ağacının önünden poz paylaştı.

Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 9
Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 10
Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 11
Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması - 12

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER