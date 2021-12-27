Kim Kardashian ve ailesinden Noel kutlaması

Haberler 27.12.2021 - 12:34 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 12:41
Magazin dünyasının en gözde ailesi olan Kardashian/Jenner’lar Noel’i özel kostümlerini giyerek kutladı. Geçmiş yıllarda evlerinde pek çok ünlünün de katıldığı büyük partiler düzenleyen TV ünlüsü aile, pandemi etkisiyle bu defa küçük çaplı kutlamaları tercih etti.
Kim Kardashian (41) ve ailenin diğer üyeleri, kostümleriyle evlerinde poz verdi.
Kendall Jenner (26), Carolina Herrera imzalı elbisesiyle, kendi evindeki kutlamadan poz paylaştı.
Khloe Kardashian (37) da Celia Kritharioti tasarımı elbisesiyle kameralara poz verdi.
Kim Kardashian ile Khloe Kardashian, anneleri Kris Jenner (66) ve çocuklarını da yanlarına alarak bir örnek giyindi ve objektifin karşısına geçti.
Kanye West’ten ayrıldıktan sonra komedyen Pete Davidson (28) ile aşk yaşamaya başlayan Kim Kardashian, kutlamayı aile arasında yapmayı tercih etti. Pete Davison’ın da Noel’i kendi ailesiyle birlikte geçirdiği iddia edildi.
İkinci çocuğuna hamile olan Kylie Jenner (24), kendi fotoğrafı yerine, annesi Kris Jenner'ın eski bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak Noel kutlaması yaptı.
Kardeşlerin en büyüğü olan Kourtney Kardashian da evinde ağacının önünden poz paylaştı.