Kim Kardashian ile boşanma davası süren Kanye West’e avukat dayanmıyor

Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West, dört çocuğunun annesi Kim Kardashian ile süren boşanma davası süresince dördüncü avukatını tuttu. 44 yaşındaki şarkıcı, üçüncü avukatı Chris Melcher’in, “Kanye West ile ilişkimiz çok az iletişimle çok zor hale geldi” sözleri sonrası işine son verdi.