Kim Kardashian ile boşanma davası süren Kanye West’e avukat dayanmıyor

Geçen yıl şubat ayından bu yana Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan Kanye West'e avukat dayanmıyor.
Ünlü rap yıldızı, dördüncü kez avukat değiştirdi.

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 14:09

Kim Kardashian ile boşanma davası süren Kanye West’e avukat dayanmıyor - 1

Amerikalı rap şarkıcısı , dört çocuğunun annesi  ile süren boşanma davası süresince dördüncü avukatını tuttu. 44 yaşındaki şarkıcı, üçüncü avukatı Chris Melcher’in, “Kanye West ile ilişkimiz çok az iletişimle çok zor hale geldi” sözleri sonrası işine son verdi.

Kim Kardashian ile boşanma davası süren Kanye West’e avukat dayanmıyor - 2

Kaynaklar, West'in 41 yaşındaki eski eşi Kardashian'la dostane bir şekilde anlaşmak mı yoksa kavga etmek mi istediği konusunda fikrini değiştirdiğini söyledi. Tıpkı ilk başlarda Kardashian’ın boşanma taleplerine itiraz ettiğinde yaptığı gibi.

Kim Kardashian ile boşanma davası süren Kanye West’e avukat dayanmıyor - 3

West ve Kardashian’ın boşanma davası duruşmalarından biri bugün yapılacak. Mahkemede hakimin, Kardashian’ın resmi olarak bekar ilan edilmesi talebini kabul edeceği tahmin ediliyor.

Kim Kardashian ile boşanma davası süren Kanye West’e avukat dayanmıyor - 4

TMZ’ye göre Kardashian'ın duruşmaya görüntülü olarak uzaktan bağlantı yoluyla katılması beklenirken, eski eşinin duruşmaya katılım göstermesi "çok düşük bir ihtimal".

Kim Kardashian ile boşanma davası süren Kanye West’e avukat dayanmıyor - 5

North (8), Saint (6), Chicago (4) ve Psalm (2) adlarında dört çocuğu olan Kardashian-West çiftinin boşanma süreci Şubat 2021’de başladı.

Kim Kardashian ile boşanma davası süren Kanye West’e avukat dayanmıyor - 6

2012’de ilişkiye başlayan, 2014 yılında evlenen ikili, geçen yıl yollarını ayırdıktan sonra yeni sevgilileriyler hayatlarına devam ediyor.

Kim Kardashian ile boşanma davası süren Kanye West’e avukat dayanmıyor - 7

Kim Kardashian, 28 yaşındaki komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşarken; Kanye West, oyuncu Julia Fox ile yaşadığı kısa süreli ilişkisini geçen ay bitirdi. West, şimdilerde, görünümü Kim Kardashian’a çok benzeyen Chaney Jones ile birliktelik yaşıyor.

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