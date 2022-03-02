Kim Kardashian ile boşanma davası süren Kanye West’e avukat dayanmıyor

Haberler - ntv.com.tr 02.03.2022 - 14:09
Amerikalı rap şarkıcısı Kanye West, dört çocuğunun annesi Kim Kardashian ile süren boşanma davası süresince dördüncü avukatını tuttu. 44 yaşındaki şarkıcı, üçüncü avukatı Chris Melcher’in, “Kanye West ile ilişkimiz çok az iletişimle çok zor hale geldi” sözleri sonrası işine son verdi.
Kaynaklar, West'in 41 yaşındaki eski eşi Kardashian'la dostane bir şekilde anlaşmak mı yoksa kavga etmek mi istediği konusunda fikrini değiştirdiğini söyledi. Tıpkı ilk başlarda Kardashian’ın boşanma taleplerine itiraz ettiğinde yaptığı gibi.
West ve Kardashian’ın boşanma davası duruşmalarından biri bugün yapılacak. Mahkemede hakimin, Kardashian’ın resmi olarak bekar ilan edilmesi talebini kabul edeceği tahmin ediliyor.
TMZ’ye göre Kardashian'ın duruşmaya görüntülü olarak uzaktan bağlantı yoluyla katılması beklenirken, eski eşinin duruşmaya katılım göstermesi "çok düşük bir ihtimal".
North (8), Saint (6), Chicago (4) ve Psalm (2) adlarında dört çocuğu olan Kardashian-West çiftinin boşanma süreci Şubat 2021’de başladı.
2012’de ilişkiye başlayan, 2014 yılında evlenen ikili, geçen yıl yollarını ayırdıktan sonra yeni sevgilileriyler hayatlarına devam ediyor.
Kim Kardashian, 28 yaşındaki komedyen Pete Davidson ile ilişki yaşarken; Kanye West, oyuncu Julia Fox ile yaşadığı kısa süreli ilişkisini geçen ay bitirdi. West, şimdilerde, görünümü Kim Kardashian’a çok benzeyen Chaney Jones ile birliktelik yaşıyor.