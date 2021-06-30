Kraliyet Ailesi, David Beckham ve Ed Sheeran EURO 2020 İngiltere-Almanya Maçı tribününde
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) dün akşam İngiltere ve Almanya arasında oynanan ve İngiltere'nin galibiyetiyle sonuçlanan maçı Prens William ve eşi Kate Middleton, oğulları Prens George'la birlikte stadyumda izledi. Tribünde eski futbolcu David Beckham ve ünlü şarkıcı Ed Sheeran da vardı.
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ntv.com.tr 30.06.2021 - 08:51| Son Güncelleme : 30.06.2021 - 08:54
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda dün akşam İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi. Dev maç, İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Almanya turnuvaya veda ederken, İngiltere, turnuvadaki dördüncü maçını da gol yemeden tamamlamış oldu. Almanya'yı yenen İngiltere'nin bu tarihi zaferine tribünlerde ünlü isimler de şahitlik etti.
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta Prens William ile Kate Middleton çifti, en büyük çocukları olan 7 yaşındaki Prens George ile birlikte tribündeydi.
Tribünde kraliyet ailesinin yanı sıra eski futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham, İngiliz şarkıcı Ellie Goulding ve dünyaca ünlü müzisyen Ed Sheeran ile eşi Cherry Sheeran da vardı.
Aynı zamanda Futbol Federasyonu Başkanı olan Prens William, ailesiyle katıldığı İngiltere'nin turnuvadaki dördüncü maçında yumruklarını sıkarak ve alkışlayarak sevincini gösterdi.
Takım elbise giyen Prens William ile kırmızı bir ceketle maçı izlemeyi tercih eden Kate Middleton'a, oğulları Prens George da takım elbisesiyle eşlik etti.
İşte İngiltere'nin Almanya'yı yendiği maç esnasında ünlüler tribününden yansıyanlar...
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