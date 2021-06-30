Kraliyet Ailesi, David Beckham ve Ed Sheeran EURO 2020 İngiltere-Almanya Maçı tribününde

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda dün akşam İngiltere ile Almanya karşı karşıya geldi. Dev maç, İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Almanya turnuvaya veda ederken, İngiltere, turnuvadaki dördüncü maçını da gol yemeden tamamlamış oldu. Almanya'yı yenen İngiltere'nin bu tarihi zaferine tribünlerde ünlü isimler de şahitlik etti.