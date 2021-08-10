Kraliyet Ailesi'ni karıştıracak gelişme: Prens Andrew’a cinsel saldırı davası

10.08.2021 - 11:34
İngiliz Kraliyet Ailesi, bir kez daha cinsel taciz iddiasıyla sarsıldı.
ABD'de reşit olmayan kızlara cinsel saldırı üzerinden seks ticareti ve insan kaçakçılığı ağı oluşturma suçlamalarından tutukluyken cezaevinde ölü bulunan ve intihar ettiği söylenen milyarder Jeffrey Epstein'i ilk itham eden mağdurlardan olan Virginia Giuffre, bu kez Prens Andrew'a dava açtı.
2019'da hücresinde intihar eden pedofil milyarder Epstein ile 2010 yılına kadar yakın arkadaş olan Prens Andrew, o dönem, henüz 17 yaşındaki Virginia Roberts'ı cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanmış ancak iddialar reddedilmişti.
Epstein'ın davasında mağdurlardan biri olan Virginia Roberts dava süresinde Prens Andrew'a suçlamalarına devam etmiş ve 2001 yılında bir gece kulübünde eğlendikten sonra beraber bir eve gidip cinsel ilişkiye zorlandığını açıklamıştı.
DOKUNULMAZLIĞI YOK
Roberts'ın Prens Andrew'a New York’ta dava açmasıyla Prens'e ilk kez dava açılmış oldu. Prens Andrew, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in aksine diplomatik dokunulmazlığa sahip değil, bu da yargılanması konusunda bir engel olmadığı anlamına geliyor.
Roberts, bu gelişme sonrası Prens Andrew'un saldırılarının artacağından emin olduğunu ancak bunu yapmak zorunda olduğunu söyledi.
"CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANDIM"
Epstein'in istismarı ve seks ticareti ağının 16 yaşından itibaren 2000-2002 arasında kurbanı olduğunu söyleyen Giuffre, dava başvurusunda, Epstein'ın kendisini Prens Andrew ile tanışması için Londra'ya getirip uzun zamandır birlikte olduğu Britanyalı medya baronu Robert Maxwell'in sosyetik kızı Ghislaine Maxwell'in yardımıyla seks kölesi olarak esir aldığını, Prens Andrew'un, kendisini, Maxwell'in Londra'daki evinde istemediği halde cinsel ilişkiye girmeye zorladığını, Epstein'ın Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki malikanesinde ve Virjin Adaları'nda sahip olduğu özel adada taciz ettiğini, Epstein, Maxwell ve Andrew'un açık veya zımni tehditleri karşısında itaat etmemesinin sonuçlarından korkarak Andrew'la cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını iddia etti.
FOTOĞRAF DA DOSYAYA EKLENDİ
Dava başvurusuna basında çok sık kullanılan pembe üst giymiş Giuffre ile Prens Andrew'un yan yana fotoğrafı da eklendi. Fotoğrafta, cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein’e fuhuş ağında yardımla suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell de görülüyor.
KRALİYET SESSİZ
Konuya ilişkin İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ve Prens Andrew cephesinden doğrudan bir açıklama henüz yapılmadı.
"KIZIMLA PİZZA PARTİSİNDEYDİM" DEMİŞTİ
Temmuz 2019'da Epstein onlarca kadını cinsel istismardan gözaltına alındığında kendisine uzanan iddialarla ilgili BBC'ye mülakat veren Prens Andrew (61), Giuffre ile tanıştığını hatırlamadığını savunurken cinsel saldırı suçlamalarını kesin dille reddetmişti.
Prens Andrew, iddiaları soran sunucu Emily Maitlis'e, bahsedilen tarihte kızı Prenses Beatrice'i bir pizza partisine götürdüğünü, eşi şehir dışında olduğundan kızını yalnız bırakamadığını, bu nedenle de iddiaların da gerçek olamayacağını söylemişti. Ancak yanıtlarıyla kimseyi tatmin edememiş, röportaj büyük bir skandal olarak nitelendirilmişti. Ardından Andrew, kraliyet görevlerini bırakmak zorunda kalmış, saraydaki ofisini boşaltmıştı.
İŞBİRLİĞİ YAPMADI
Epstein'ın 66 yaşında hapiste yargılanmayı beklerken Ağustos 2019'da şüpheli şekilde hücresinde ölü bulunmasının ardından savcılar, Prens Andrew'un davayla ilgili işbirliği yapmadığını açıklamıştı.
Oysa Prens Andrew, iddialar ilk ortaya atıldığında konuyla alakası olmasa da Epstein ile eski ilişkisi nedeniyle her türlü iş birliğine hazır olduğunu duyurmuştu.
GÖRÜNMEZ OLDU
Prens Andrew, nisan ayında 99 yaşındayken hayatını kaybeden babası Prens Philip'in cenazesi dışında, ortalıkta görünmemeye başlamıştı.