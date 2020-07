ABD'yi sarsan Jeffrey Epstein davasında neler yaşandı? Jeffrey Epstein kimdir?

ABD'yi sarsan cinsel istismar davasının kilit ismi olan Jeffrey Epstein'in yakın arkadaşı ve kara kutusu Ghislaine Maxwell'in geçtiğimiz günlerde tutuklanması olayı tekrar gündeme getirdi.

Jeffrey Epstein, geçen yıl 10 Ağustos'ta yargılanmayı beklediği Manhattan'daki hapishanede intihar etmiş ve ardında birçok soru işareti bırakmıştı.

SAPIK MİLYARDER JEFFREY EPSTEİN KİMDİR?

Jeffrey Epstein 20 Ocak 1953'te New York'ta doğdu. 1967'de Epstein, Interlochen Sanat Merkezi'ndeki Ulusal Müzik Kampı'na katıldı. 5 yaşındayken piyano çalmaya başladı. 1969'da 16 yaşındayken Lafayette Lisesi'nden iki sınıf atlayarak mezun oldu.

O yıl, 1971'de üniversiteyi değiştirene kadar Cooper Union'daki derslere katıldı. Eylül 1971'den itibaren New York Üniversitesi'nde Courant Matematik Bilimleri Enstitüsü'ne katıldı, ancak Haziran 1974'te diploma almadan ayrıldı.

Epstein, Eylül 1974'te Manhattan'ın Yukarı Doğu Yakası'ndaki lüks ve özel Dalton Okulu'nda fizik ve matematik öğretmeni olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra bankacılık ve finans sektörüyle ilgilendi. Finans sektöründeki çalışmalarıyla kısa sürede multimilyoner oldu.

JEFFREY EPSTEİN DAVASI NEDİR?



Jeffrey Epstein soruşturması ilk olarak 2005 yılında Palm Beach, Florida'daki polislere bir yetişkinin, 14 yaşındaki bir kıza para karşılığı uygunsuz masajlar yapmasını istediği ihbar edilince başladı.



Epstein, Florida eyaletinde hakkındaki cinsel istismar ve kız çocuklarını pazarlama suçlarıyla ilgili olarak 2008 yılında suçlarını kabul ederek bir anlaşma yapmıştı.



Epstein aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski başkan Bill Clinton ve İngiltere Prensi Andrew'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakınlığıyla da biliniyordu. Prens Andrew hakkında da Epstein'le birlikte reşit olmayan kız çocuklarıyla olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.



66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.



KEFALET TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ



Davaya bakan Bölge Hakimi Richard M. Berman, Epstein'ın topluma, özellikle de davadaki mevcut ve hala öne çıkabilecek potansiyel kurbanlara yönelik tehlike teşkil ettiğini ve ülkeden kaçmak için büyük zenginliğini ve engin kaynaklarını kullanabileceğini belirterek milyarder finansörün kefalet talebini reddetmişti.



Gerekçede ayrıca Epstein'ın zengin yaşam tarzı, yabancı ülkelerdeki konutları ve özel jetleri nedeniyle kaçma riski bulunduğuna da dikkati çekilmişti.



Epstein'ın avukatları, müvekkillerinin teminat olarak 559 milyon dolarlık servetini güvence için vermeye razı olduğunu, yargılanma sürecinde New York’taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulmasını talep etmişti.



Manhattan'daki Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde tutulan Epstein’ın malikanesinde 6 Temmuz’da yapılan aramada nakit para yığını, düzinelerce elmas ve sanık için düzenlenmiş sahte pasaport ile yüzlerce genç kadının cinsel içerikli fotoğraflarının ele geçirildiği belirtilmişti.



Başsavcı Yardımcısı Alex Rossmiller de davanın Epstein’ın aleyhine her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, küçük yaşta cinsel tacize uğrayan diğer kadınların da yetkililerle temasa geçmeye başladığını açıklamıştı.



Fransa'nın başkenti Paris'ten özel uçağıyla dönerken New Jersey'deki Teterboro Havaalanı'nda gözaltına alınan 66 yaşındaki Eipstein'ın, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaşın altındaki onlarca genç kıza cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanacağı belirtilmişti.



Epstein'ın suçlu bulunması halinde 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyordu.



ÇALIŞMA BAKANI ALEX ACOSTA İSTİFA ETMİŞTİ



2007'de Florida'da yine benzer suçlamalar yöneltilen Jeffrey Epstein hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı.



Epstein ile anlaşma yapan dönemin Miami Başsavcısı Alex Acosta ise milyardere yönelik aynı suçlamaların tekrar gündeme gelmesinin ve eleştirilerin ardından Trump'ın kabinesindeki Çalışma Bakanlığı görevinden istifa etmişti.



Yatırım fonu yöneticisi milyarder Jeffrey Epstein'in, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton ve İngiltere York Dükü Andrew gibi güçlü isimlerin de bulunduğu çevrelerle yakın arkadaşlığı kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.



HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU



ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu. Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.



Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.



PRENS ANDREW'DA OLAYA KARIŞMIŞTI



17 yaşındayken Epstein’in kendisini Prens Andrew ile 3 kez ilişkiye zorladığını iddia eden Virginia Roberts’ın avukatı David Boies, Prens Andrew’un kayıtlarının olduğunu şu anda saklandığını ya da imha edildiğini öne sürdü.



Epstein’in mülklerinde gizli kameralar aracılığıyla çekilen pek çok kişiye ait kasetlerin olduğunun bilindiğini söyleyen Boies, “Prens Andrew’un, Epstein’ın mülkünün odalarında ve özel alanlarında çekilen görüntülerde yakalanacağına şüphe yok” dedi.



GHİSLAİNE MAXWELL TUTUKLANDI



Jeffrey Epstein'le ortak olduğu bilinen Ghislaine Maxwell, FBI tarafından tutuklandı.



Çocuk istismarı ve cinsel istismar davasında ABD'li milyarderle ortak çalıştığı bilinen aynı zamanda eski sevgilisi olan Maxwell'infederal mahkemeye çıkarılması bekleniyor.



DONALD TRUMP'IN ADI JEFFREY EPSTEİN SORUŞTURMASINA KARIŞTI



ABD'de seçimler yaklaşırken, Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in aralarında bulunduğu bir fotoğraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın çıkarılması ABD gündemini değiştirdi.



Konuya ilişkin açıklama yapan Fox News, "5 Temmuz Pazar günü Ghislaine Maxwell hakkında bir haber sırasında Fox News Kanalı yanlışlıkla Donald Trump'ı Melania Knauss (eski soyismi), Jeffrey Epstein ve Maxwell'in olduğu bir fotoğraftan sildi. Hatadan pişmanlık duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.



Ancak bu gelişme Trump ile Jeffrey Epstein'in arasındaki olası bir bağlantının gündeme gelmesini engellemedi.



İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan, şu an 30’lu yaşlarda olan ve ismi açıklanmayan kadın tanık, 14 yaşındayken Epstein’in kendisini Donald Trump’ın Florida’daki malikanesine götürdüğünü öne sürdü. Epstein’in kendisini “Nasıl? İyi parça değil mi” deyip gülerek Trump’a gösterdiğini iddia eden tanık, Trump’ın kendisinin reşit olup olmadığını bilmediğini düşündüğünü söyledi.