Matthew Barry: CV’leri bomboştu ama yetenekleri vardı

Yapımcı ve yönetmen Matthew Barry, ünlü yıldızlar hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldızları buluşturan birçok filme imza atan Barry, birçok ismin oyuncu seçmelerine geldiklerinde CV’lerinin bomboş olduğunu dile getirerek bu oyunculara örnek olarak Mark Ruffalo ve Jennifer Garner’ı örnek olarak verdi.

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27.05.2021 - 15:09

Matthew Barry’nin Daily Mail’e yaptığı açıklamalarında en dikkat çeken açıklama Notebook filmi ile ilgili oldu. Ryan Gosling ile başrolü neredeyse Britney Spears’ın paylaşacağını anlatan Barry, Spears’ın Ryan Gosling ile bir ekran testinin de olduğunu dile geitirdi.







“Elbette, bu rol Rachel McAdams’a gitti çünkü o sırada nispeten bilinmeyen bir isim olmasına rağmen seçmelerde başarılıydı” dedi.







Barry, ayrıca yine The Notebook için Hayden Christensen’ı da değerlendirdiklerini söyleyerek, “İçinde bulunduğu Star Wars bölümünün açılışına gittik, ancak 20 dakika sonra ayrıldık. Bradley Cooper da bir rol için düşünüldü" ifadelerini kullandı.







Barry, şimdinin ünlüleri arasında olan pek çok yıldızın oyuncu seçmelerine geldiklerinde CV’lerinin bomboş olduğunu dile getirdi. Barry, hiçbir deneyimleri olmadığı halde rolleri kapan yıldızlara örnek olarak Mark Ruffalo’yu ve Jennifer Garner’ı gösterdi.







"Mark Ruffalo, onu gördüğümde özgeçmişinde kesinlikle hiçbir şey yoktu" diyen Barry sözlerini şöyle sürdürdü: "Filmi yok, televizyonda herhangi bir projesi yok, sadece tiyatro vardı. O zamanki menajeri Chris Schmidt iyi bir arkadaşımdı ve bu iyi oyuncuyla tanışmamız gerektiğini söyledi. Jennifer’ı ise New York’ta seçtim. Okuldan yeni çıkmıştı ve kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmamıştı. Sadece tiyatro…”

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