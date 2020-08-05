Meghan Markle'ın doğum günü mesajlarına tepki: Düşes falan değil

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarakbağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım daha da dikkat çekiyor. Ancak bu kez konuşulmasının nedeni doğum günü nedeniyle Kraliyet'ten kendisi için yayınlanan mesajlar. 39 yaşına giren Meghan Markle için yayınlanan doğum günü mesajlarına kullanılan ifadeler tepki topladı.

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05.08.2020 - 07:15

RESMİ HESAPLARDAN PAYLAŞILDI İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ve ailesinin resmi hesabı olan The Royal Family ve Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram hesabı Kensington Royal'den Markle'ın yeni yaşı için mesaj ve fotoğraflar paylaşıldı.

KRALİÇE'DEN KUTLAMA Kraliçe'nin hesabında, ikilinin, 2018'de birlikte katıldıkları bir etkinlikte çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğrafın yanı sıra Markle'a mutlu yıllar dileyen bir mesaj yer aldı.

PRENS WILLIAM VE MIDDLETON'DAN DA MESAJ

Kensington Royal resmi Instagram hesabından da Markle'ın bir görev sırasında küçük bir kız çocuğuyla konuşurken çekilen bir fotoğrafıyla birlikte, doğum günü mesajı paylaşıldı.

SUSSEX DÜŞESİ' UNVANI KULLANILDI

Her iki paylaşımda da Meghan Markle'dan "Sussex Düşesi" diye söz edilmesi dikkat çekti.Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi, Prens de Sussex Dükü unvanını almıştı.

EVLENİNCE UNVAN ALMIŞLARDI

Prens Harry ve Meghan Markle, geçtiğimiz 31 Mart'ta resmi olarak aileden ayrılmış ve unvanlarını da bırakmışlardı.

TEPKİ GELDİ Hesapların bazı takipçileri de Markle'dan Sussex Düşesi diye söz edilmesine tepki gösterdi ve artık unvanın sahibi olmadığı hatırlatıldı.