Meghan Markle'ın doğum günü mesajlarına tepki: Düşes falan değil

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarakbağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım daha da dikkat çekiyor. Ancak bu kez konuşulmasının nedeni doğum günü nedeniyle Kraliyet'ten kendisi için yayınlanan mesajlar. 39 yaşına giren Meghan Markle için yayınlanan doğum günü mesajlarına kullanılan ifadeler tepki topladı.

05.08.2020 - 07:15

Meghan Markle'ın doğum günü mesajlarına tepki: Düşes falan değil - 1

Kocası Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Meghan Markle'a doğum günü sürprizi....4 Ağustos'ta 39 yaşına giren Markle, ABD'deki yeni hayatında doğum gününü nasıl kutladı bilinmiyor ama geride bıraktığı Londra'daki ailesinden sosyal medya üzerinden kutlama mesajları aldı.

39. yaşında 39 maddeyle Meghan Markle (Haber Detay Tıkla Oku)

Meghan Markle'ın doğum günü mesajlarına tepki: Düşes falan değil - 2

RESMİ HESAPLARDAN PAYLAŞILDI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ve ailesinin resmi hesabı olan The Royal Family ve Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram hesabı Kensington Royal'den Markle'ın yeni yaşı için mesaj ve fotoğraflar paylaşıldı.

Meghan Markle'ın doğum günü mesajlarına tepki: Düşes falan değil - 3

KRALİÇE'DEN KUTLAMA 

Kraliçe'nin hesabında, ikilinin, 2018'de birlikte katıldıkları bir etkinlikte çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğrafın yanı sıra Markle'a mutlu yıllar dileyen bir mesaj yer aldı.

Meghan Markle'ın doğum günü mesajlarına tepki: Düşes falan değil - 4
PRENS WILLIAM VE MIDDLETON'DAN DA MESAJ
Kensington Royal resmi Instagram hesabından da Markle'ın bir görev sırasında küçük bir kız çocuğuyla konuşurken çekilen bir fotoğrafıyla birlikte, doğum günü mesajı paylaşıldı.
Meghan Markle'ın doğum günü mesajlarına tepki: Düşes falan değil - 5
SUSSEX DÜŞESİ' UNVANI KULLANILDI
Her iki paylaşımda da Meghan Markle'dan "Sussex Düşesi" diye söz edilmesi dikkat çekti.Markle, Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi, Prens de Sussex Dükü unvanını almıştı.
Meghan Markle'ın doğum günü mesajlarına tepki: Düşes falan değil - 6
EVLENİNCE UNVAN ALMIŞLARDI
Prens Harry ve Meghan Markle, geçtiğimiz 31 Mart'ta resmi olarak aileden ayrılmış ve unvanlarını da bırakmışlardı.
Meghan Markle'ın doğum günü mesajlarına tepki: Düşes falan değil - 7

TEPKİ GELDİ

Hesapların bazı takipçileri de Markle'dan Sussex Düşesi diye söz edilmesine tepki gösterdi ve artık unvanın sahibi olmadığı hatırlatıldı. 

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