Meghan Markle'ın doğum günü mesajlarına tepki: Düşes falan değil

05.08.2020 - 07:15
Kocası Prens Harry ve oğlu Archie ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Meghan Markle'a doğum günü sürprizi....4 Ağustos'ta 39 yaşına giren Markle, ABD'deki yeni hayatında doğum gününü nasıl kutladı bilinmiyor ama geride bıraktığı Londra'daki ailesinden sosyal medya üzerinden kutlama mesajları aldı.
39. yaşında 39 maddeyle Meghan Markle (Haber Detay Tıkla Oku)
RESMİ HESAPLARDAN PAYLAŞILDI
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ve ailesinin resmi hesabı olan The Royal Family ve Prens William ile Kate Middleton'ın resmi Instagram hesabı Kensington Royal'den Markle'ın yeni yaşı için mesaj ve fotoğraflar paylaşıldı.
KRALİÇE'DEN KUTLAMA
Kraliçe'nin hesabında, ikilinin, 2018'de birlikte katıldıkları bir etkinlikte çekilen fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğrafın yanı sıra Markle'a mutlu yıllar dileyen bir mesaj yer aldı.
TEPKİ GELDİ
Hesapların bazı takipçileri de Markle'dan Sussex Düşesi diye söz edilmesine tepki gösterdi ve artık unvanın sahibi olmadığı hatırlatıldı.