Meghan Markle kraliyet görevine gizlice devam ediyor

Meghan Markle’ın, kraliyet görevlerini sürdürürken birlikte çalıştığı hayvan hakları yardım kuruluşu Mayhew ile temasını Megxit sonrası gizlice sürdürdüğü ortaya çıktı. Ancak Markle’ın ne çeşit bir destek sağladığı açıklanmadı.

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30.05.2020 - 07:00

Mayhew ile gizlice çalıştığı ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre; Markle kraliyet görevleri dahilinde temas halinde olduğu yardım kuruluşuyla, görevlerini bırakmasına rağmen bağını koparmadı. Eşi Hayvanseverliğiyle tanınan Meghan Markle ’ın, Londra merkezli hayvan hakları yardım kuruluşuile gizlice çalıştığı ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre; Markle kraliyet görevleri dahilinde temas halinde olduğu yardım kuruluşuyla, görevlerini bırakmasına rağmen bağını koparmadı. Eşi Prens Harry ile kraliyet görevlerine son verdikten sonra (Megxit) Los Angeles’ta Tyler Perry’nin 18 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan Markle, corona virüs salgını döneminde Mayhew ile teması sürdürüyor.

Yardım kuruluşunun yöneticisi Sarah Hastelow, Newsweek'e verdiği röportajda, temasın ayrıntılarını veremeyeceğini söyleyerek, “O, hayvanların ve hayvan refahının şampiyonu. Hayvanlar her zaman onun tutkusu oldu” dedi.





Yardım kuruluşunun web sitesinde, hayvanlarla çalışmaya devam edilebilmesi ve malzeme satın alınması için bağışa ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

Mayhew’in hayvan yararına çalışan klasik bir yardım kuruluşu olmadığı, salgın döneminde insanlara da destek olduğu belirtiliyor. Kuruluşun web sitesinde acil yardım paketine başvuru ibaresi yer alıyor.







Hastelow, yardım kuruluşunun ihtiyacı olan dönemde Markle’ın kendileriyle temas kurduğunu belirterek, daha fazla detay veremeyeceğini söyledi. Markle’ın ekibinden bir kaynak da “Düşes, Mayhew ile temas halinde ve onlara çalışıyor” ifadesini kullandı.







Köpek sahiplenme savunucusu olan Markle, Sussex Düşesi olduktan sonra çalışacağı ilk yardım kuruluşu olarak Mayhew'i seçmişti.

Ocak 2019’da kuruluşu ziyaret ettiğinde, sahiplenilmeyi bekleyen bir yaşındaki Jack Russell adlı köpekle tanıştırılmıştı. Mayhew çalışanlarıyla sohbet ederken köpeği kucağında taşımıştı.

-Markle, kraliyet görevlerini bırakmadan önce son resmi ziyaretlerden biri olarak da Ocak 2020’de Mayhew’i ziyaret etmişti.