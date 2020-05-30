Meghan Markle kraliyet görevine gizlice devam ediyor

Hayvanseverliğiyle tanınan Meghan Markle
’ın, Londra merkezli hayvan hakları yardım kuruluşu Mayhew
ile gizlice çalıştığı ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre; Markle kraliyet görevleri dahilinde temas halinde olduğu yardım kuruluşuyla, görevlerini bırakmasına rağmen bağını koparmadı. Eşi Prens Harry
ile kraliyet görevlerine son verdikten sonra (Megxit) Los Angeles’ta Tyler Perry’nin 18 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan Markle, corona virüs
salgını döneminde Mayhew ile teması sürdürüyor.