Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızlarının adına ırkçı yorum

ntv.com.tr 10.06.2021 - 09:53
Meghan Markle ve Prens Harry çifti, 4 Haziran’da, ABD’de Santa Barbara Cottage Hastanesi’nde dünyaya gelen kızlarına Lilibet "Lili" Diana adını verdi. Lilibet, bebeğin büyük büyükannesi Kraliçe Elizabeth’in aile arasındaki lakabı, Diana ise 1997 yılında hayatını kaybeden büyükannesi Prenses Diana’ya bir saygı niteliğindeydi.
"GEORGINA FLOYDINA KOYSALARDI"
Independent’in haberine göre, İngiltere merkezli bir hukuk şirketinin kurucusu olan avukat Joanna Toch, The Telegraph gazetesi muhabiri Julie Burchill’in isim seçimiyle ilgili Twitter’da attığı bir mesaja yanıt verdi. Burchill “Fırsatı nasıl da kaçırdılar. Georgina Floydina adını verebilirlerdi” diye yazdı.
Bu tweet, 46 yaşındaki siyah vatandaş George Floyd’un Mayıs 2020’de polis tarafından öldürülmesine bir gönderme içeriyordu. Olay, dünya çapında ırkçılık karşıtı protestoların başlamasına neden olmuştu.
"SİYAHLARIN HAYATI ÖNEMLİ DEĞİLDİR" YAZDI
Avukat Toch da mesaja, “Hayır Doria. Siyahların hayatı önemli değildir” yazdı. Bu tweet, Meghan Markle’ın annesi Doria Ragland’a ve Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter) hareketine bir göndermeydi. Bebeğe Doria adı verilmeyişiyle dalga geçmeyi amaçlarken ırkçı yoruma dönüşen tweet, tepki aldı.
ÖZÜR DİLEDİ
Gazeteci Burchill’in Twitter hesabı silinse de ırkçı yorum Hussington Post tarafından ekran görüntüsüyle yayınlandı. Bunun üzerine avukat Toch, özür dileyerek, “Yorumumdan dolayı çok üzgünüm. Espri yapmak istemiştim. Profesyonel çalışma hayatımda her zaman ırkçılık karşıtı oldum. Ben bir yargıcım ve renkli çocuklarım var. Çok özür dilerim” ifadesini kullandı.
Toch’ın Twitter hesabı da silindi. Kurucusu olduğu hukuk şirketinden yapılan açıklamada, Toch’ın görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Lilibet Diana’nın doğumundan sonra 36 yaşındaki Harry ve 39 yaşındaki Meghan, yaptıkları açıklamada, “Lili, adını, aile arasında lakabı Lilibet olan büyük büyükannesi Kraliçe’den almıştır” dedi.
Lilibet, aynı zamanda ikinci adını da 1997 yılında 36 yaşındayken Paris’te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden büyükannesi Prenses Diana’dan aldı.
VERİLEN İSİMLE MARKLE'IN ANNESİ DE SEVİNDİRİLDİ
Bu isim aynı zamanda Meghan’ın annesi Doria’ya da bir gönderme içeriyor. İngiliz basınında, annesinin, Meghan’ı küçükken ‘çiçek’ diye çağırdığı belirtildi. Lili isminde, İngilizcesi ‘lily’ olan zambak çiçeğine bir atıf bulunuyor.