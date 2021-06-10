Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızlarının adına ırkçı yorum

"GEORGINA FLOYDINA KOYSALARDI"

Independent’in haberine göre, İngiltere merkezli bir hukuk şirketinin kurucusu olan avukat Joanna Toch, The Telegraph gazetesi muhabiri Julie Burchill’in isim seçimiyle ilgili Twitter’da attığı bir mesaja yanıt verdi. Burchill “Fırsatı nasıl da kaçırdılar. Georgina Floydina adını verebilirlerdi” diye yazdı.

Bu tweet, 46 yaşındaki siyah vatandaş George Floyd’un Mayıs 2020’de polis tarafından öldürülmesine bir gönderme içeriyordu. Olay, dünya çapında ırkçılık karşıtı protestoların başlamasına neden olmuştu.