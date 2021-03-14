Meghan Markle'ın kraliyeti sarsan Oprah Winfrey röportajı sonrası Kraliçe Elizabeth ilk kez konuştu

14.03.2021 - 10:31
Meghan Markle'ın oğluna "ten renginin koyu olacağı" endişesi ile "prens" unvanının verilmediğini açıklaması dünya medyasında geniş yankı bulmuştu.
Euronews Türkçe'nin haberine göre İngiltere Bilim Haftası nedeniyle uzay bilimcisi ve televizyon programcısı Maggie Aderin-Pocock'ın sorularını yanıtlayan Kraliçe Elizabeth, kraliyet ailesine itham edilen suçlamalarla ilgili hiçbir şeyden bahsetmezken, son dönemde yapılan uzay çalışmaları ve İngiltere'de bulunan göktaşı hakkında konuşmakla yetindi.
İngiliz kraliyet ailesinden bugüne kadar ırkçılık söylemlerine ilişkin sadece Prens William net cevap vermiş, "Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz." açıklamasında bulunmuştu.
İngiltere'de kraliyet ailesi ise Harry-Markle çiftiyle yaşanan krizde Buckhingam Sarayın'dan yapılan açıklamada, ırkçılık sorunlarının "endişe verici" olduğu ve aile tarafından özel olarak değerlendirileceği kaydedilmişti.