Melania Trump'ın şapkası NFT olarak satılacak

Haberler 05.01.2022 - 14:56
ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump NFT kraliçesi olma yolunda ilerliyor.
Geçen ay gözlerinin suluboya resimlerini dijital ortamda satışa çıkaran Melania Trump şimdi ise 2018'de giydiği bir şapkanın görsellerini olarak satışa sundu.
Melania Trump'ın modacı Herve Pierre imzalı beyaz şapkayı 2018'de Fransa First Lady'si Brigitte Macron'a eşlik ederken takmıştı.
Şapka ve NFT'nin açılış fiyatı 250 bin dolar yani yaklaşık 3 buçuk milyon lira olarak belirlendi.
Geçtiğimiz ay NFT platformu kuran Melania Trump, gözlerinin suluboya resimlerini satışa sunmuş, 'Melania'nın vizyonu' olarak adlandırılan NFT'ler yaklaşık 150 dolara alıcı bulmuştu.