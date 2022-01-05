Melania Trump'ın şapkası NFT olarak satılacak

Geçen ay gözlerinin suluboya resimlerini dijital ortamda satışa çıkaran Melania Trump şimdi ise 2018'de giydiği bir şapkanın görsellerini NFT olarak satışa sundu. (Fotoğraflar: AFP / Getty Images Turkey)

Haberler 05.01.2022 - 14:56

Melania Trump'ın şapkası NFT olarak satılacak - 1

ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump NFT kraliçesi olma yolunda ilerliyor.


Melania Trump'ın şapkası NFT olarak satılacak - 2

Geçen ay gözlerinin suluboya resimlerini dijital ortamda satışa çıkaran Melania Trump şimdi ise 2018'de giydiği bir şapkanın görsellerini olarak satışa sundu.


Melania Trump'ın şapkası NFT olarak satılacak - 3

Melania Trump'ın modacı Herve Pierre imzalı beyaz şapkayı 2018'de Fransa First Lady'si Brigitte Macron'a eşlik ederken takmıştı.


Melania Trump'ın şapkası NFT olarak satılacak - 4

Şapka ve NFT'nin açılış fiyatı 250 bin dolar yani yaklaşık 3 buçuk milyon lira olarak belirlendi.


Melania Trump'ın şapkası NFT olarak satılacak - 5

Geçtiğimiz ay NFT platformu kuran Melania Trump, gözlerinin suluboya resimlerini satışa sunmuş, 'Melania'nın vizyonu' olarak adlandırılan NFT'ler yaklaşık 150 dolara alıcı bulmuştu.

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