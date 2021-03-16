Michelle Obama: Meghan Markle'ın duygularını işitmek sürpriz değildi

Meghan Markle'ın, "Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadelerini üzerine başlayan ırkçılık tartışmalarına dain de konuşan Obama "Daha önce de söylediğim gibi, ırk bu dünyada beyaz olmayan insanlar için yeni bir mesele değil ve bu yüzden (Markle'ın) duygularını işitmek ve bunların açıkça ifade edilmesi sürpriz değildi" dedi.



