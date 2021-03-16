Michelle Obama: Meghan Markle'ın duygularını işitmek sürpriz değildi

Michelle Obama, Kraliyet ve Meghan Markle arasındaki gerilim hakkında konuştu. Eski first lady "Irk bu dünyada beyaz olmayan insanlar için yeni bir mesele değil ve bu yüzden Markle'ın duygularını işitmek ve bunların açıkça ifade edilmesi sürpriz değildi" dedi.

16.03.2021 - 13:58

Michelle Obama: Meghan Markle'ın duygularını işitmek sürpriz değildi - 1
ABD'nin ilk siyahi first lady'si Michelle Obama, Meghan Markle ve Prens Harry'nin geçen hafta ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdiği bomba etkisi yaratan röportaja dair düşüncelerini açıkladı..
Michelle Obama: Meghan Markle'ın duygularını işitmek sürpriz değildi - 2
NBC'de yayımlanan Access Hollywood isimli programa katılan Michelle Obama'ya Sussex Dükü ve Düşesi'nin Kraliyet ailesine dair yankı uyandıran açıklamaları soruldu.
Michelle Obama: Meghan Markle'ın duygularını işitmek sürpriz değildi - 3
People'ın haberine göre 57 yaşındaki eski first lady şu ifadeleri kullandı: Yaşadıkları zor şeyleri düşündüğümde ailenin önemi aklıma geliyor ve bağışlanma için dua ediyorum. Zamanla bir noktada netlik, sevgi ve kararlılık olacağını umuyorum. Çünkü aileden daha önemli bir şey yok.

Michelle Obama: Meghan Markle'ın duygularını işitmek sürpriz değildi - 4

Meghan Markle'ın, "Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı" ifadelerini üzerine başlayan ırkçılık tartışmalarına dain de konuşan Obama "Daha önce de söylediğim gibi, ırk bu dünyada beyaz olmayan insanlar için yeni bir mesele değil ve bu yüzden (Markle'ın) duygularını işitmek ve bunların açıkça ifade edilmesi sürpriz değildi" dedi.

Michelle Obama: Meghan Markle'ın duygularını işitmek sürpriz değildi - 5

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Kraliyet ailesi içindeki tartışmalara yönelik açıklama yapmıştı. Clinton, Britanya tabloid gazetelerinin haberlerine karşı Markle'ı desteklemeyen Kraliyet ailesini eleştirmişti

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