Mobilya devi su şişesine Cristiano Ronaldo'nun adını verdi

22.06.2021 - 14:03
SANDERS'I DA GÜNDEME ALMIŞLARDI
Mobilya devi daha önce de ABD'li senatör Bernie Sanders'ın, Joe Biden'ın yemin töreninde yün eldivenleriyle damga vurmasını pazarlama tekniği olarak kullanmıştı.
Cristiano Ronaldo'nun Coca-Cola şişelerini kaldırarak, ‘Su için’ ifadelerini kullanması şirkete 4 milyar dolar kaybettirdi. Ronaldo’nun bu hareketi sonrası Coca-Cola'nın hisseleri yüzde 1,6 düşerek 55,22 dolardan işlem görürken, şirketin piyasa değeri de 242 milyar dolardan 238 milyar dolara düştü.