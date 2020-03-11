Moda devi Giorgio Armani’den corona virüsle mücadele için 1,25 milyon euro bağış

ntv.com.tr 11.03.2020 - 07:01
İtalya’da şimdiye kadar 9 bin 172 kişide corona virüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 463'e yükseldi. Dünyaca ünlü İtalyan modacı Giorgio Armani, ülkesindeki salgın krizine bağışla destek oldu.
85 yaşındaki modacı, İtalya’da corona virüsle mücadele için 1,25 milyon euro bağış yaptı.
VAKA ÇOĞALDI, İMKANLAR TÜKENDİ
İtalya’da ilk vakaların görüldüğü kuzeydeki Lombardiya bölgesinde hayatın durma noktasına geldiği, git gide artan hasta sayısına karşın yoğun bakım imkanlarının ve sağlık gereçlerinin azaldığı bildirilmişti.
Armani’nin 1,25 milyon euro’luk bağışı Milano kentindeki üç hastaneye ve Roma’daki bir hastaneye iletildi.
Armani’nin kendi adını taşıyan şirketinin 2018’de açıklanan toplam geliri 2,1 milyar euro'ydu.
ÜLKE GENELİNDE KARANTİNA
Öte yandan İtalya'da corona virüs salgını nedeniyle tüm ülke karantinaya alındı. Aşk Çeşmesi, Panteon, Aziz Petrus Bazilikası, Milano ve Venedik gibi simgesel mekanların sokakları daha önce görülmemiş şekilde tenhalaştı.
İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, corona virüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" açıklamasını yapmıştı. Ülkede şu anda sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı bulunuyor.