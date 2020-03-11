Moda devi Giorgio Armani’den corona virüsle mücadele için 1,25 milyon euro bağış

İtalya’da şimdiye kadar 9 bin 172 kişide corona virüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 463'e yükseldi. Dünyaca ünlü İtalyan modacı Giorgio Armani, ülkesindeki salgın krizine bağışla destek oldu.

85 yaşındaki modacı, İtalya’da corona virüsle mücadele için 1,25 milyon euro bağış yaptı.

CORONA KORKUSUYLA BOŞ SALONDA DEFİLE