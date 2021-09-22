Nicole Kidman, Tom Cruise'la evliliği hakkında konuştu

Hollywood yıldızı Nicole Kidman birlikte oldukları dönemde eski eşi Tom Cruise'la medyanın büyük ilgi gösterdiği evlilikleri hakkında konuştu.

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22.09.2021 - 08:31





Hem Nicole Kidman (54) hem de Tom Cruise (59) 11 yıllık evliliklerine hakkında nadiren konuşsa da ünlü aktris yeni röportajında o dönem etraflarını çevreleyen medya çılgınlığına değindi.

Kidman, Harper's Bazaar'a verdiği röportajda o dönem ilişkilerine yönelik medya ilgisinden bunalıp bunalmadığına dair soruya da cevap verdi. Cruise ve kendisinin karşı karşıya kaldığı abartılı ilgiye dair Kidman gülerek, "Gençtim. Sanırım medyaya bunu ben sunmuştum" dedi.





Independent Türkçe'nin haberine göre Avustralyalı oyuncu "Belki biraz daha endişeli hale geldim ama her zaman mümkün olduğunca açık olmaya çalıştım. Ben sadece dünyada bu şekilde yaşamayı tercih ettim" dedi.





Kidman "Bazen ihtiyatlıyımdır ve incindim ama aynı zamanda dikenli, kapalı bir yaklaşımdansa sıcak bir yaklaşımı tercih ederim" diye konuştu.





Kidman ve Cruise 1990'da evlenmiş ve 2001'de ayrılmıştı. İkilinin 26 yaşında Connor ve 28 yaşında Isabella isimlerinde iki çocuğu bulunuyor.





Geçen yıl New York Times'a verdiği röportajda Kidman, 1999 yapımı Gözü Tamamen Kapalı'nın (Eyes Wide Shut) çekimleri sırasında Cruise'la "mutlu bir evliliklerinin" olduğunu söylemişti. Stanley Kubrick'in yönetmenliğini yaptığı filmde ikili, evli bir çifti canlandırmıştı.

Nicole Kidman ile Tom Cruise'un kırmızı halı görünümlerinden kareler...