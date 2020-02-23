Kobe Bryant’ın helikopter pilotuyla ilgili ihlal iddiası

Kazanın nedeni olarak hava şartları gösterilirken, emniyet yetkilileri de kalın sis tabakasının havayı kapladığı koşullarda yapılan uçuşun, kaza nedeni olduğunu belirmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi, kazanın pilotaj hatası da olabilme ihtimalini gündeme getirdi. Uçağın pilotu Ara Zobayan'ın 2015 yılında hava şartlarından kaynaklı bir ihlale neden olduğu öğrenildi.