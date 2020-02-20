Kobe Bryant'ın hayranları yanlış mezara akın ediyor

Helikopter kazasında yaşamını yitiren basketbol yıldızı Kobe Bryant (41) ve kızı Gianna (13), ailesinin isteği üzerine gizli bir törenle ABD’nin California eyaletindeki Corona Del Mar’da bir mezarlığa defnedilmişti.



Pacific View Mezarlığı'na giderek Bryant’a ve kızı Giana’ya saygılarını sunmak isteyen yüzlerce kişinin yanlış mezarın başında dua ettiği anlaşıldı.

Bu zamana kadar mezarlığa giden hayranlar, kasım ayında son yolculuklarına uğurlanan başka bir aileye ait mezarlığa çiçek ve hatıra eşyaları bıraktı. Bırakılan eşyalar gün sonunda düzenli olarak kaldırıldı.

USA Today’e konuşan Mezarlıklar Müdürlüğü görevlisi Ashley Bunton, “Söz konusu mezarın Kobe ve kızına ait olmadığını doğrulayabiliriz. Nereye defnedildiklerine dair daha fazla detay paylaşamayız ancak ziyaret edilen mezarın doğru yer olmadığını söyleyebiliriz” dedi.



Bunton, yaşanan karışıklık ve izdiham nedeniyle Bryant’ın Newport Coast’taki evine araçla 10 dakikalık mesafede olan mezarlıkta ek güvenlik önlemleri aldıklarını da açıkladı.



CENAZE TÖRENİ TARİHİ FORMA NUMARASINA GÖRE BELİRLENDİ

26 Ocak'taki helikopter kazasında Kobe Bryant ve kızı Giana ile birlikte yedi kişi daha yaşamını yitirmişti. Kobe ve Giana Bryant, 7 Şubat’ta gizli bir törenle son yolculuklarına uğurlanmıştı. Baba kız için 24 Şubat’ta (24/2) özel bir cenaze töreni düzenlenecek. Kobe Bryant’ın Lakers takımında yıllarca giydiği 24 numaralı forma ile babasının izinden giderek basketbol alanında ilerleyen Gianna’nın 2 numaralı formasına atıfla bu özel tarih seçildi.