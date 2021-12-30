Paris Hilton'un lüks 'derdi'ne sosyal medya yorumu: Ne çok acı çekiyorsun!

"ÖZEL BİR ADADA, BALAYINDAYIM"

Paris Hilton’un ‘derdi’ büyük! 40 yaşındaki sosyetik isim, bir takipçisine sosyal medyadan verdiği yanıtla gündemde.

Kasım ayında üç gün üç gece süren bir düğünle Carter Reum ile evlenen, beş haftalık balayını halen bitirmeyen Hilton, film izleyememekten ‘dertli’! Bir hayranı, Twitter üzerinden Hilton’a, “House of Gucci filmini izledin mi? Romantik değil ama çok eğlenceli” diye soru yöneltti. Hilton’un, takipçisine verdiği yanıt, “Seyretmek istiyorum. Ama film sadece sinemalarda gösteriliyor ve ben özel bir adada balayındayım” şeklindeydi.