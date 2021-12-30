Paris Hilton'un lüks 'derdi'ne sosyal medya yorumu: Ne çok acı çekiyorsun!

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 12:09
Paris Hilton’un ‘derdi’ büyük! 40 yaşındaki sosyetik isim, bir takipçisine sosyal medyadan verdiği yanıtla gündemde.
Kasım ayında üç gün üç gece süren bir düğünle Carter Reum ile evlenen, beş haftalık balayını halen bitirmeyen Hilton, film izleyememekten ‘dertli’! Bir hayranı, Twitter üzerinden Hilton’a, “House of Gucci filmini izledin mi? Romantik değil ama çok eğlenceli” diye soru yöneltti. Hilton’un, takipçisine verdiği yanıt, “Seyretmek istiyorum. Ama film sadece sinemalarda gösteriliyor ve ben özel bir adada balayındayım” şeklindeydi.
Hilton’un verdiği yanıt, kısa sürede binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Hilton’un lüks hayatında sorun ettiği şeyle ilgili alaycı yorumlar yazdı. “Ne çok acı çekiyorsun”, “Ben de bu seviyeye ulaşmak istiyorum”, “Bunu söyleyecek kadar zengin olmak nasıl bir şey acaba?” gibi yorumlar dikkat çekti.
Paris Hilton ve Carter Reum, iki yıllık birlikteliğin ardından geçen ay evlendi. Reum, Hilton’un dördüncü nişanlısıydı. Balayını bir türlü bitiremeyen Hilton, her anını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
Paris Hilton, geçtiğimiz ocak ayında Carter Reum ile ilişkisinin birinci yılından sonra erkek ve kız ikiz sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi gördüğünü söylemişti. Hilton ayrıca tüp bebek yöntemini öneren en yakın arkadaşı Kim Kardashian’ın doktoruna gittiğini sözlerine eklemişti.
BİR ÇOCUĞU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Carter Reum'un bir çocuğu olduğunun nikahtan sonra ortaya çıkması herkesi şaşırtmıştı. Reum'un, bir dönem aktör Mel Gibson ile aşk yaşayan televizyon yıldızı Laura Bellizzi'den bir kızı olduğu öğrenilmişti.
Çocuğuyla birlikte California'da yaşayan Bellizzi, 2011'de hamileyken bebeğin Mel Gibson'dan olduğu ileri sürülmüş ancak TV yıldızı bu iddiaları reddetmişti. Bir kaynak, Carter'ın 9 yaşındaki kızını doğduğundan beri sadece bir kez gördüğünü öne sürerken, ünlü yazarın sözcüsü de bu iddiaları kabul etmişti.
Konuya ilişkin açıklama yapmayan Paris Hilton'un çocuktan haberdar olup olmadığıysa henüz bilinmiyor. Bir başka kaynaksa, küçük kızın, babası Carter Reum'un Hilton ile aile kurmaktan bahseden haberleri gördükten sonra kendisini dışlanmış hissettiğini söylemişti. Kaynak, çocuğun babasını tanımak istediğini ifade etmişti.