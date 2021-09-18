Patrice Evra eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun koyun sorunuyla dalga geçti

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo
(36) bu sezon İngiltere’nin Manchester United takımına transfer olunca Cheshire’da malikâne kiraladı. Ronaldo, İngiltere’nin zengin kırsal bölgesi Cheshire’daki 6 milyon sterlinlik malikânede sevgilisi Georgina Rodriguez (27) ve dört çocuğuyla yaşayacaktı. Ama ilk haftalarında buradan taşındılar. Bunun nedeninin bölgedeki koyun sesleri
nin Ronaldo’yu rahatsız etmesi ve uyutmaması olduğu öne sürüldü. Manchester United'ın eski oyuncusu Patrice Evra da koyun seslerinden kaçan Ronaldo'ya koyun videolu bir gönderme yaptı.